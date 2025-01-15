《鱿鱼游戏》成为Netflix史上观看次数第三高的电视剧！第二季也成为所有续集作品中，观看数最多的一部

《鱿鱼游戏2》推出仅三周，这部作品就成为了 Netflix 历史上观看次数第三高的原创影集，可喜可贺～～～。

Netflix 官方於今天（15日）宣布：「《鱿鱼游戏2》公开仅三周，已超越《鱿鱼游戏》第一季和美国恐怖喜剧《星期三》，成为 Netflix 历史上观看次数第三高的作品。此外，《鱿鱼游戏》第二季也成为所有续集作品中观看次数最多的一部。」



在12月6~12日期间，《鱿鱼游戏2》获得了2630万观看次数（观看时间除以作品总片长所得的数值），稳居 Netflix 全球非英语及英语影集 TOP 10 榜单冠军，并进入93个国家的 TOP 10 榜单。截至第三周，《鱿鱼游戏2》累计观看次数已达1.525亿，数据相当惊人。



即使距离《鱿鱼游戏》第一季公开已有三年，第一季依然在全球非英语影集 TOP 10 榜单中排名第三（870万观看次数），再次展现了《鱿鱼游戏》系列的强大影响力。



此外，《鱿鱼游戏2》讲述发誓复仇的成奇勋（李政宰 饰）再次参与游戏，与迎接他的「游戏负责人」（李炳宪 饰）之间的激烈对决，重新开始了这场赌命游戏。第三季预计将於今年（2025）上半年公开。

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