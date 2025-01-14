《我的完美秘书》找韩志旼&李浚赫演出狂受好评！制作人选角只有一句话：太帅太美

《我的完美秘书》自开播前就因罕见拍爱情剧的李浚赫，与韩志旼的「外貌超搭」组合受到瞩目，开播后两人实际冒出的火花更是溢出萤幕，收视节节高升，第二周就破11%收视率并登上韩国Netflix之冠！

最新第4集的Ending，观众大概和男主角「刘恩浩」一样，当下大概都喘不过气（女主角「姜智允」喝醉很主动，应该没这问题XD），非常好奇究竟发生了什么事、两人要如何面对后续涌上的尴尬，讨论度再度飙高！



若看网友对《我的完美秘书》的评价，不外乎是外貌好搭、选角怎么选的，大家都想知道是哪位神人找来韩志旼和李浚赫的，制作人回答了！《我的完美秘书》制作人IG发了第4集Ending照写：

「正在布景拍摄的某一天，在萤幕后方观看的时候，被工作人员问到了问题：『但怎么想到选角选这两位呢？』我不到一秒钟就回答了，『看看，长得很漂亮，也长得很帅。』也就是……颗颗颗颗颗。当时拍的场面，就是今天播出的第4集Ending场面^^。」



网友看了制作人的透露内容，纷纷表示认同还持续赞叹「视觉上的合作就创造可能性！故事情节也很好，画面也是」、「看这对话内容不知不觉点头……」、「很有眼光」、「光看脸就知道多有趣了」、「浪漫喜剧就是要看外貌」。



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