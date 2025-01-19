【韩网热门】《问问星星吧》收视率趋势，持续下滑跌至1%，网上反应不佳

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网友留言：「天呐... 太惨了吧」、「不仅故事无趣，男女主角也没有化学反应」、「我看的津津有味，只是不想看老鼠」、「设定和台词都让人没有好感，何必要宇宙当背景呢」

全国/首都圈

第1集 3.324 / 3.818

第2集 3.883 / 3.910 （最高）

第3集 2.237 / 2.679

第4集 2.781 / 3.042

第5集 1.84 / 1.939（最低）

韩国网友评论：

1. 天呐... 太惨了吧

2. tvN周末剧居然能跌到1%，第一次见到...

3. 不仅故事无趣，男女主角也没有化学反应

4. 这部剧一直卖不出去，tvN砸几百亿买下已经让人很不理解，难道以为会获得成功吗，一看就不吸引人啊

5. 说是拍给女生看的剧，设定和台词写成那样，还想要收视率高吗，搞笑

6. 没有很想看上太空做试管婴儿的故事kkk

7. 阿一古可惜500亿

8. 有那笔钱拍宇宙纪录片都能收视率更高

9. 主演可是李敏镐和孔晓振啊，话题度怎么这样...



10. 没有事件，像情景喜剧一样，剧情走向让人完全没有共鸣，突然就有一个要延续后代的财阀、一个要结婚的妇产科医生登上太空，各方面都很奇怪。 还不如拍办公室剧ᅲᅲᅲ

11. 设定和台词都让人没有好感，何必要宇宙当背景呢

12. 孔晓振一向很有看剧本的眼光，为什么挑这部...



13. 完全无法反映时代的老套设定，加上让人无语的对白，跌到1%都不冤

14. 说到底就是各有男女朋友的两个人上太空之后看对眼的换乘恋爱故事...？ 无重力状态和实验之类的只是背景... 看了2集很无趣

15. 不就是男女主上太空之后全都出轨的故事吗？ 说实话就连他们为什么出轨都无法理解

16. 吴正世很不适合假装致命的冷美男演技kkk

17. 可惜了CG和摄影棚，完成度都很高，令人再次切实感受到角色和故事才是最电视剧里最重要的

18. 我觉得蛮好看啊，因为以宇宙为题材，具有技术和空间上的限制，再加上多线推进，所以故事展开难免会显得微观。 不过在这之中的宏大叙事主线还是挺有趣的

19. 我看的津津有味，只是不想看老鼠，拜托不要给老鼠镜头了ᅲᅲᅲᅲ

出处：https://theqoo.net/hot/3578118828

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