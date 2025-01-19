全昭旻时隔一年回《Running Man》就像是回到老家一样舒服！带崔丹尼尔一起宣传新剧，今天播出

全昭旻睽违一年重返《Running Man》就是在今天播出！官方也分享了许多令人期待的节目图片段。

即将在今天（19日）下午播出的 SBS《Running Man》中，演员全昭旻、崔丹尼尔，以及体育明星朴惠正、金荷伦将一同亮相。这也是全昭旻退出节目一年后，再度出演《Running Man》，令粉丝们相当期待。







此次节目中，当初泪别节目令观众遗憾不舍的全昭旻，带著合作新剧《松理不Sorry》的搭档崔丹尼尔一同回归。还有奥运明星朴惠正和金荷伦也将再次登场，不同领域的嘉宾齐聚一堂，他们将展现的全新化学反应和精彩表现令人好奇。



这一集从名称就充满戏剧张力的「队友伤害赛，对不起了」为主题，在主持人刘在锡的带领下，参赛者分成两队进行比赛。比赛的核心在於「投票选出想让队友增加惩罚球的成员」。投票结果必须精确地选出3个名字，才能让团队大多数成员感到幸福；但若超过或少於3个名字，整个队伍以及主持人刘在锡的名字都会被加入惩罚名单中。这一独特规则要求队员间既要信任又需进行策略性的「背叛彼此」。在这场充满「背叛教科书」级别操作的比赛中，参赛者们将如何制定策略，令人瞩目。



充满合法背叛与队友伤害计划的比赛，将於今天下午6点10分（韩国时间）播出。

▼节目预告：



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