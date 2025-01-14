宋慧乔拍《一代宗师》被王家卫绑住3年，想逃跑差点被拿走护照！等开机无事做每日素颜打羽球

「王家卫受害者联盟」再添新成员，这次拓展到韩国！宋慧乔近日出演郑在炯YouTube频道，聊到拍摄王家卫电影《一代宗师》时一不小心被「扣押」3年的往事XD

宋慧乔在韩流盛行期间结识了几位香港导演，之后王家卫到韩国宣传《2046》邀她欣赏电影和见面聊天，两人一直保持联络。 后来王家卫开始拍摄《一代宗师》，邀请她饰演一个「虽然很小但很重要的角色」。 宋慧乔认为可以趁机观摩王家卫拍片现场和众多优秀演员，而且刚好没有拍摄日程，就同意了下来，没想到一拍就是3年。



宋慧乔透露拍摄期间早上才会拿到自己分量的剧本，没有任何人知道最终能剪进去多少，角色是生死是也要看导演剪辑。 有人对她说她的戏份已经不少了，让她感到安慰，但30岁出头的她一开始以为只是短暂拍摄段时间一段时间，完全没想到是作为主角被「绑住」3年。

宋慧乔透露拍摄场地不在城市里，没有工作的日子也无法外出逛街玩耍，白天无处可去，到了晚上就全部关灯一片黑。 宋慧乔每天无事可做，就跟工作人员一起打羽毛球，连妆也不化。



这期间宋慧乔也有回韩国的工作行程，结束之后都立即返回片场，但回去就是等待一周，然后拍摄一天再等一周。 慢慢的，宋慧乔开始质疑自己留在这里的意义，萌生逃跑的想法。 然而，擅长察言观色的王家卫很快发现了她的小心思！

当时为宋慧乔担任翻译的姐姐与王家卫私交很好，王家卫有一天把翻译姐姐叫过去问：「慧乔的护照在谁手里？ 宋慧乔还是你？」翻译姐姐说是慧乔，王家卫：「那你要拿著！我感觉她要回韩国了！」



王家卫导演一向以拍摄耗时长、剧本捉摸不定著称，很多合作演员都大受打击，令「王家卫受害者联盟」逐渐发展为一个相当庞大的群体，不仅香港和内地演员，就连日本演员木村拓哉也大吐苦水。 章子怡曾经一段戏拍了40多次，隔天又被通知重拍，令她怀疑自己到底会不会演; 梁朝伟曾经一句对白演27变、吃馄饨面吃了26次，信心崩塌哭了很多天; 刘嘉玲也试过一个擦地的镜头拍27次，直到全身冒汗、地板被擦得又亮又干净才过关。 王菲曾说王家卫整天变来变去、拍了5年《2046》都不知道他想要什么，木村拓哉则说王家卫都是每天早上到片场后临时告知剧本、马上就开拍，且表演内容没有前因后果，令他十分困惑，好在有「受害经验」丰富的前辈梁朝伟提供帮助和鼓励。

▽相关对话从影片26分开始：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻