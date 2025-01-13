李俊昊新剧《台风商社》女主角备受关注！琴世禄因行程退出，有望由《照明商店》金敏荷加入！

tvN新剧《台风商社》讲述1997年IMF（亚洲金融风暴）面临破产危机，正面迎战的中小企业及其家族奋力挣扎的故事。

去年12月 CJ ENM 方面公开2025年 tvN 电视剧阵容，确定《台风商社》的制作，并表示将由李俊昊、琴世禄出演。但...琴世禄后来因爲日程上的原因，最终决定不出演《台风商社》。



今日（13）有韩媒报导，金敏荷将加入《台风商社》，有望饰演台风商社的业务代表「吴美淑」一角。对此，金敏荷的经纪公司回应：「《台风商社》是接到的作品之一，目前还没有确定。」



2016年出道的金敏荷，在Apple TV+《柏青哥》系列中细致地描绘金善慈青少年时期的复杂心理，受到全球关注。去年在 Disney+《照明商店》中饰演敏感的电影编剧「尹善海」，今年还将在新剧《我死前的一周》饰演天真烂漫的女高中生和软弱无力的24岁青春角色，展现广泛的演技，是否会加入《台风商社》也备受关注。



而李俊昊将饰演台风商社的代表「姜台风」一角，他是为了守护去世的父亲非常珍贵的台风商社而孤军奋战的人物。消息一公开也立即成为话题，「收视率保证」李俊昊近年出演的《衣袖红镶边》、《欢迎来到王之国》都大获成功，他会在《台风商社》展现什么样的新面貌，相信大家一定都很期待吧！



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