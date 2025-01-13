人气女团 IVE 新春回归！新歌〈REBEL HEART〉MV今天抢先公开，甜美的反叛者联盟来了～
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人气女团 IVE 新春回归！新歌〈REBEL HEART〉MV今天抢先公开，甜美的反叛者联盟来了～

KPOP   2025年1月13日   星期一16:29   Mico  

（封面图源：FB@IVE）

IVE 成员们以更加成熟的崭新面貌回归！新歌将会以「探索自我」和「同伴情谊」来向大众传递温暖的安慰和共鸣。

（图源：FB@IVE）

即将在二月初回归的女团 IVE，将在今天抢先公开新歌〈REBEL HEART〉的 MV，让粉丝们相当期待！

▼新歌〈REBEL HEART〉MV 公开：

▼〈REBEL HEART〉概念影片：

所属经纪公司 STARSHIP 娱乐表示：「IVE 将於今天下午6点（韩国时间），通过各大线上音源网站，抢先公开第三张迷你专辑《IVE EMPATHY》的主打歌〈REBEL HEART〉。」

〈REBEL HEART〉（叛逆之心）是一首描绘拥有各种故事的「反叛者」们团结游行的歌曲，特色在於多层次的和声、激昂的副歌、甜美的弦乐以及加入快节奏鼓点的丰富音乐。
（图源：FB@IVE）

透过先前的作品，IVE 以「自爱」建立了其独特的群体认同感，这一次新歌将延续对「自我」的探讨，并以更加成熟的视角歌颂「同伴情谊」，传递温暖的安慰与共鸣给大众，同时也展现 IVE 充满自信的全新风格。
（图源：FB@IVE）

另外，IVE 的第三张迷你专辑《IVE EMPATHY》将於2月3日正式发行。

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