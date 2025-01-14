tvN新剧《那家伙是黑炎龙》预告公开：崔显旭被文佳煐发现宅宅属性，脸红害羞无处躲藏～

不得不说...那只黑炎龙模型也太可爱了吧～！！！《女神降临》文佳煐跟《二十五，二十一》崔显旭全新组合令人期待。

tvN 全新漫改韩剧《那家伙是黑炎龙》公开了一支充满趣味的封印解除预告，男主角崔显旭展示了其宅男内心的「黑炎龙」副角色形象。





剧情讲述了因黑历史而痛苦的「本部长杀手」企划组长白秀晶（文佳煐 饰），与内心隐藏黑炎龙副角的财阀三世本部长潘柱延（崔显旭 饰）之间，封印解除的浪漫故事。该剧改编自惠珍小姐创作的同名Webtoon人气网路漫画，并由曾执导 tvN 韩剧《有利的诈欺》的李秀贤导和和金秀妍作家携手合作。从文佳煐、崔显旭、林世美到郭时阳等实力派主演的强大阵容也引发了热烈关注。





▼最新预告：「首领」崔贤旭手捧「黑炎龙」模型高声呐喊我正在苏醒，引人注目。文佳煐拿著审批文件，彷佛抓住对方弱点般，露出神秘且邪恶的微笑说：「我会对本部长的私生活视而不见的。」崔贤旭瞬间脸红，对於自己隐藏的秘密被揭露而感到慌乱。



▼文佳煐饰演「龙城百货」企划组组长「白秀晶」，凭藉顽强毅力进入公司，在本部长面前直言不诲、勇於争取的性格，有著「本部长杀手」称号。不仅和游戏冤家「黑炎龙」重逢，冤家甚至成为了她的职场上司。



▼崔显旭饰演龙城百货企划组本部长「潘柱延」，为了塑造财阀完美继承人的形象而隐藏自己的本性，和学生时期游戏中遇到的初恋「白秀晶」告白被拒，却在公司里和她重逢，成为了自己的下属。



《那家伙是黑炎龙》将会在2月17日首播。

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