玉泽演&徐玄新剧组在超400年历史古建筑上钉钉子，工作人员态度傲慢被狂喷！KBS紧急道歉

KBS2新剧《拿走男主的初夜》剧组在庆尚北道安东市河回村附近的屏山书院拍摄时，涉嫌破坏文化遗产的事件引发了广泛关注与争议。据建筑师闵瑞弘的曝料参观屏山书院时目睹了令人震惊的场景，某公共电视台为了拍摄电视剧竟然在木柱上钉钉子，破坏了文化遗产。他还上传了疑似《拿走男主的初夜》拍摄车辆和剧组人员在屏山书院柱子上安装灯具的照片。

문화재에 못질한 kbs 드라마 촬영팀 pic.twitter.com/FAiLQnIa18 — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) January 2, 2025

闵瑞弘表示：「我於上月30日下午3点左右前往屏山书院，停车场附近停有约7辆KBS电视剧拍摄用的大巴和卡车。靠近目的地时，看到许多工作人员忙碌穿梭，走到入口时才知道屏山书院是拍摄地。屏山书院是国家第260号历史遗址，也是联合国教科文组织世界文化遗产的珍贵文化遗产，因此带著些许不悦的心情走了进去。书院内部到处都放著看起来是电视剧道具的物品，一些工作人员为了安装灯具正在木柱上钉钉子。环顾四周，发现万岱楼的柱子上已经挂满了灯具。一位年长的绅士正在向工作人员提出抗议，我也忍不住问『文化遗产可以这样破坏吗』，正在施工的工作人员显得不耐烦，说『已经得到了安东市的许可』，还表示『有疑问的话可以向市政府谘询』随后，闵瑞弘直接联系了安东市政府文化遗产科，并得到了「已经批准拍摄」的答覆。闵瑞弘追问：「剧组在木柱上钉钉子，你们对此知情吗？ 是否允许破坏文化遗产？」直到这时，公务员才表现出慌张的态度，并回复说「会立即下达拆除指示」。



경북 경찰청에 따르면 KBS드라마 촬영팀 문화재 훼손 사건 고발장이 접수 됐다고 함 pic.twitter.com/nUJyBxRFAU — 에스더 (@akdkdkfwx_) January 3, 2025

针对此事，韩国文化遗产厅曾表示：「许可条件中明确禁止破坏文化遗产，但拍摄行为已违反相关规定，安东市正在检讨相关处置措施。」

KBS方面也开始进行事后补救措施，发表声明称：「无论理由如何，对於拍摄现场发生的这一情况，我们深刻意识到事态的严重性，并对此深表歉意。目前正在准确掌握情况，并讨论可以进行修复的最佳方法。当时相关电视剧负责人已与屏山书院相关人员现场确认，并协商修复程序。此外，未来将制定防止类似事件重演的对策，并积极讨论可能出现的其他损害补救措施。」

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