宋慧乔第一次拍Vlog！姜珉炅让她不管是什么素材都拍一点，最后...宋慧乔选择拍「脸蛋天才」车银优

10日，Davichi 成员姜珉炅的 YouTube 频道上传一支「不是我，而是宋慧乔的 Vlog...」的影片，展现宋慧乔真实的样子，吸引大家的视线。

姜珉炅表示：「我剪辑了慧乔姐姐的第一支 Vlog，姐姐的日常生活非常真诚和温暖，所以剪辑得非常有趣，希望观看的人都能幸福。」



公开的影片中，宋慧乔爲参加珠宝品牌活动而前往海外，从素颜到化妆后，展现多样的外貌。参加完活动的宋慧乔表示因为有晚宴，所以只吃两片吐司坚持到现在，在长谈的过程中逐渐放电，好不容易吃到晚餐才补充电力。



本来在发呆的宋慧乔，又想起姜珉炅交代的事项「珉炅让我不管是什么都拍点东西回去」，结果...在一阵苦脑后她把相机转向隔壁的「脸蛋天才」车银优，车银优对著镜头说道：「《黑修女们》Fighting！」这段也立即引发热烈讨论，韩网友：「宋慧乔真是天才」、「转著眼睛苦恼的样子，真的很漂亮」、「姐姐太漂亮了」、「漂亮的人之后还会出现漂亮的人，好养眼...」，「我看了vlog，很有意思，大家一定要看」、「姜珉炅的剪辑也很有意思」、「车银优在发光」、「想著要拍什么才拍的，竟然是车银优」等等。



송혜교 브이로그 보는데 민경이가 뭐라도 찍어오라고해서 차은우 찍어온거 왤케웃기지ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/FFeaCEiEnT — 맨날여기와 (@emptymptymty) January 10, 2025

另外，电影《黑修女们》（《黑祭司2：暗黑修女》）由宋慧乔、全余贇主演，讲述人们为了拯救一个被强大的恶鬼附身的少年，将於1月24日在韩国、台湾同步上映。



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