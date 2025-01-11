影帝的演技！《鱿鱼游戏2》孔刘一张脸两种情绪征服外国观众：半癫狂半恐惧！外网：求推荐他的其他作品

Netflix《鱿鱼游戏》第二季风靡全球！继第一季创下爆红纪录后，於12月26日上线的第二季再度掀起狂潮。 这一季不仅延续了李政宰、李炳宪等原班人马，还加入任时完、梁东根、朴成焄、朴圭瑛等新面孔，受到了全球粉丝的期待，新一季公开后在92个国家和地区全部登顶排行榜第一。

备受瞩目的还有再次出演「西装男」的孔刘。 第二季中，他与李政宰饰演的「成奇勋」角色再度展开对决，凭藉充满野性的演技和深刻的表情处理，留下了极为强烈的印象。 尤其是在与李政宰的「俄罗斯轮盘赌」对决中，孔刘的表情演技让人印象深刻。 观众们注意到孔刘的脸上竟能同时展现两种截然相反的情绪。



当遮住右半边脸时，他左侧脸上流露出狂气与癫狂；而当遮住左半边脸时，右侧脸又显现出恐惧和不安。两种情绪在同一张脸上交替呈现，让人不寒而栗。这一幕迅速引发海外观众热议，有人称孔刘是「韩国版小丑」，纷纷留言询问：「快推荐这位演员的其他作品！」孔刘以其独特的表演再次证明了他作为国际级演员的实力，也让观众更加期待未来他将在其他作品中带来的惊喜。

공유의 얼굴을 반으로 갈라보니



두려움에빠진표정과

광기에빠진표정이

얼굴이 서로다르잖아..



이걸 한얼굴에 전부 표현했다는점



우리가 오징어게임1화 공유의 연기를 극찬한이유가 이부분이 아닐까?



진짜대단한거같아 pic.twitter.com/b5ovFaruqL — 차곡차곡_teslapuppy (@teslapuppy) January 6, 2025

虽然欧美粉丝知道孔刘的并不多，但他在亚洲绝对属於顶流，《咖啡王子一号店》、《鬼怪》等经典韩剧中的经典，播出当时用万人空巷来形容也不为过。 在电影方面，孔刘也有拿得出手的作品，《熔炉》、《82年生金智英》、《尸速列车》等口碑甚好，受到了广大影迷的喜爱。 从浪漫喜剧到惊悚、科幻、动作片，孔刘在多个类型中均有出色表现，展现了极强的可塑性。 他擅长在细腻的情感中展现复杂的心理活动，无论是温暖的角色还是黑暗、矛盾的人物，他都能精准传递出角色的内心。



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