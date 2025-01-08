《现在拨打的电话》蔡秀彬提及家人看到她的演出有什么感想～爸爸刻意避开剧中吻戏与床戏也太有趣

最近被粉丝们热烈敲碗希望假戏真做的CP组合，就是《现在拨打的电话》中的柳演锡与蔡秀彬，而蔡秀彬也在访谈中提到了自己的家人们看到她在剧中表现，有什么样的反应。

上周完结的电视剧《现在拨打的电话》中，演员蔡秀彬饰演一位手语翻译师，在非自愿的婚姻中，对丈夫柳演锡原本充满误解，到最终发现两人都无法失去对方，陷入了热恋中成为真正夫妻的故事。最终回更突破了自身最高收视率来到8.6％，成绩相当优异。今日蔡秀彬在访谈中向韩媒体Sports Chosun提到，爸爸无法看自己演出的爱情戏桥段。



《现在拨打的电话》也让蔡秀彬获得了2024年MBC演技大赏的最优秀女演员，并与柳演锡共同得到年度CP情侣奖，受到广大观众们喜爱的这对CP，在蔡秀彬家人眼中看起来有什么感想呢？蔡秀彬透露，妈妈总是看得相当开心，每集结束的时候总是说著「呀，有意思」，爸爸则是在首轮播出时间常常不在家，所以透过Netflix观赏。



不过蔡秀彬也笑著说，爸爸在看到吻戏的时候就把电视关掉了，所以可想而知，在最后一集当中蔡秀彬与柳演锡上演的床戏部分，爸爸应该是没办法收看的。她也补充说明，爸爸在她之前的作品中也都没有收看过爱情戏码。



而今年31岁的蔡秀彬被问到，是否也憧憬像剧中这样的婚姻生活呢？她提到自己有几位好友刚满30岁也步入了婚姻，有的也生了小孩当妈妈，虽然非常羡慕朋友们的幸福生活，但现阶段的蔡秀彬，还是希望先成为一个好演员。



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