朴圭瑛秒删的《鱿鱼游戏2》剧透照里藏玄机！疑似李阵郁角色曝光

《鱿鱼游戏2》「姜霞」扮演者朴圭瑛（朴圭瑛）因在个人IG即时动态上公开片场照而陷入剧透争议中，不少人斥责照片打破了对新剧情的幻想。

朴圭瑛於8日在社交媒体上发布了《鱿鱼游戏2》拍摄中的休息场景，她穿著剧中粉红保安的戏服坐在椅子上休息。 除了她之外，身边还有另外一名演员，他同样穿著粉色的戏服。



*相关内容：朴圭瑛公开《鱿鱼游戏2》拍摄片场照，不小心剧透后秒删！被韩网骂翻：Netflix都要签署保密协议啊

网友们通过照片无损放大技术后，推测出朴圭瑛身边的男演员正是李阵郁，并纷纷猜测他为何也穿上粉红色保安服。 李阵郁在《鱿鱼游戏2》中饰演的是为了筹集患有血癌的小女儿娜妍的手术费用而参与游戏的角色「朴璟硕」，他与朴圭瑛饰演的姜霞曾在同一家游乐园工作。 由於引发热烈的剧透争议，朴圭瑛已将该照片删除。



不过照片还是流传了出来，引发网友们的讨论，大家纷纷表示：「太草率了，怎么就这样把照片放出来了呢」、「好奇她到底要不要付违约金」、「其实大概能猜到接下来的剧情，也不算剧透吧」、「我看了照片的原件，确实有点像李阵郁，自己能猜到剧情和被剧透还是有根本区别的」、「 导演和演员都蛮蠢的，应该就是李阵郁扮演的角色拯救了朴圭瑛的角色」、「虽然被剧透了，但我还蛮期待的」等。



《鱿鱼游戏2》自上月26日上线后迅速引发全球追看热潮。 在公开11天后，该剧以1亿2620万的观看时长（将观看时间除以作品的总时长得出的数值）创下纪录，并在第二周仍稳居全球第一。 预计《鱿鱼游戏3》将於6月27日上线。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻