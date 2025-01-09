朴圭瑛秒刪的《魷魚遊戲2》劇透照裡藏玄機！疑似李陣郁角色曝光

《魷魚遊戲2》「姜霞」扮演者朴圭瑛（朴珪瑛）因在個人IG即時動態上公開片場照而陷入劇透爭議中，不少人斥責照片打破了對新劇情的幻想。

朴圭瑛於8日在社交媒體上發佈了《魷魚遊戲2》拍攝中的休息場景，她穿著劇中粉紅保安的戲服坐在椅子上休息。 除了她之外，身邊還有另外一名演員，他同樣穿著粉色的戲服。



*相關內容：朴圭瑛公開《魷魚遊戲2》拍攝片場照，不小心劇透後秒刪！被韓網罵翻：Netflix都要簽署保密協議啊

網友們通過照片無損放大技術後，推測出朴圭瑛身邊的男演員正是李陣郁，並紛紛猜測他為何也穿上粉紅色保安服。 李陣郁在《魷魚遊戲2》中飾演的是為了籌集患有血癌的小女兒娜妍的手術費用而參與遊戲的角色「朴璟碩」，他與朴圭瑛飾演的姜霞曾在同一家遊樂園工作。 由於引發熱烈的劇透爭議，朴圭瑛已將該照片刪除。



不過照片還是流傳了出來，引發網友們的討論，大家紛紛表示：「太草率了，怎麼就這樣把照片放出來了呢」、「好奇她到底要不要付違約金」、「其實大概能猜到接下來的劇情，也不算劇透吧」、「我看了照片的原件，確實有點像李陣郁，自己能猜到劇情和被劇透還是有根本區別的」、「 導演和演員都蠻蠢的，應該就是李陣郁扮演的角色拯救了朴圭瑛的角色」、「雖然被劇透了，但我還蠻期待的」等。



《魷魚遊戲2》自上月26日上線後迅速引發全球追看熱潮。 在公開11天後，該劇以1億2620萬的觀看時長（將觀看時間除以作品的總時長得出的數值）創下紀錄，並在第二周仍穩居全球第一。 預計《魷魚遊戲3》將於6月27日上線。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞