《外伤重症中心：黄金救援》公开剧照，朱智勋、秋泳愚穿白袍救死扶伤

Netflix新韩剧《外伤重症中心：黄金救援》将於1月24日与观众见面，最近剧组公开了主角朱智勋和秋泳愚的剧照，白衣天使们与死神争分夺秒，救死扶伤，预告了「重症团队」为了守护患者的黄金时间，毫不畏惧困难的英勇表现。

《外伤重症中心：黄金救援》讲述了曾驰骋战场的天才外科医生「白江赫」为振兴名存实亡的重症创伤团队而接手，展开的一系列故事。 朱智勋饰演天才外科医生「白江赫」，他以一张被阳光晒得黝黑的粗犷面孔骑著摩托车出现。 为了救人，他不惧前往任何险地，甚至敢於直面战场。



朱智勋表示：「白江赫是一个具备能力和智慧的果敢人物，看到他不断击碎不公的样子让我感到畅快，彷佛自己也变成了一名英雄。」



秋英宇饰演「杨载源」，是一名备受看好的肛肠外科研究员。 他被白江赫选中，加入重症创伤团队，成为了「白江赫」的第一个弟子和「奴隶1号」。 曾走在精英道路上的「杨载源」，跟随「白江赫」，为了挽救重症患者而经历生死考验，逐渐成长起来。



秋泳愚表示自己与角色一起成长，「在拍摄期间，载源是与我一起成长的角色，我认为自己成长的部份自然融入到了角色的成长过程中。」



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