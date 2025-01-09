全新韩剧《星星闪耀的夜晚》七大亮点：影后高贤廷演出女性共鸣，厉云唱跳俱佳！

由影后高贤廷携手厉云主演的励志治愈韩剧《星星闪耀的夜晚》讲述被解雇的明星制作人姜秀贤（高贤廷 饰）和被淘汰的长期偶像练习生刘振宇（厉云 饰）相遇后，一同追求各自目标的故事。剧集首播后收视节节上升，第六集更再度刷新自身纪录，成为本月韩剧黑马。如果你还未开剧的话，不妨抢先一览以下七大看点后再到「黄Viu」收看！

1. 失意明星推手孕育大明星

在第一集中，姜秀贤被诬蔑对偶像团体成员施以言语暴力，一夜之间被免除代表职务；她在同侪口中得知了刘振宇的情况：这名受训多年的练习生再次出道失败，更遭公司追究两亿债务！秀贤观看振宇的训练影片后看中了他的潜力，决心尽地一煲培训对方，并要求他在选秀节目《Star Rise》中夺得第一名；而振宇为了让秀贤签下自己，更提议在学校保护她的儿子沈镇佑（李振宇饰），二人由此携手合作，成为了命运共同体！



2.影后高贤廷大展演技

剧中沈镇佑小时候和父母出门时，因为母亲忙著处理公事，意外导致他被车撞伤，更因此出现听力障碍，使秀贤愧疚不已！她得知儿子在学校遭到霸凌后，试图用钱寻求其他同学保护，振宇对此感到相当失望，秀贤则认为：「他收了钱才会有责任感，我本来希望你来付钱，但是因为学校不允许，所以妈妈才代替你给的。」她和丈夫兼音乐制作人沈俊锡（尹相铉饰）也因为秀贤遭到解雇影响关系，家庭中的矛盾渐渐浮现！不少观众认为高贤廷演活了在职妈妈的无奈，尤其她努力工作只为计划儿子未来，更唤起了妈妈族群的共鸣，难怪有人看好《星星闪耀的夜晚》将成为高贤廷另一代表作。



3.双失青年厉云惹人怜

作为长期练习生，刘振宇因公司终止合约惨被无情抛弃，他更因为父母向公司借贷而欠下了两亿债务。经历了漫长的寻亲后，他终於与母亲重逢，母亲却不断要钱！这时姜秀贤挺身而出，还让无家可归的振宇同住，现实中的厉云也表示前辈相当可靠：「第一次拍摄前我无法入睡，因为高贤廷真是一位非常资深的前辈，但是合作后她让我感觉很舒服，并且给我足够的指导，令我表现更好。」



4.尹相铉厉云再度重逢

姜秀贤看中了刘振宇的潜力后，决定将他打造为明日之星，沈俊锡也因此加入制作行列，二人在生活上不时闹出笑话，如振宇第一次学做菜就被俊锡魔鬼训练，相当搞笑！其实尹相铉和厉云早於2020年韩剧《回到18岁》合作过，当时他们更是父子关系，对此尹相铉在发布会上笑言：「当时他只是个孩子，现在已经是男人了，我很高兴能够和他再度合作。」



5.李振宇挑战听障角色

男团GHOST9成员李振宇首次拍剧便挑战听障角色，让观众留下了深刻的印象！剧中他饰演姜秀贤和沈俊锡的独生子沈镇佑，因为一场车祸失去听力，一方面承受著父母的忧虑，另一方面默默忍受校园欺凌！不少网友大赞李振宇演技细腻，充分表达了角色无法听清声音的情况，李振宇也表示：「这是我第一部电视剧，因为我要扮演一个听力障碍的角色，所以压力很大；希望这部作品播出之后，我可以被称为百变振宇。」



6.李振宇活用男团舞蹈

厉云在新剧饰演偶像练习生，剧中需要应付大量舞蹈场面，对於没有跳舞底子的他可说极有难度，男团成员李振宇则成为了他的「师父」！厉云透露只要看到李振宇在拍摄现场就会放心，更笑言非常尊重对方，因为每当有有跳舞场景时，就会请教帮忙。

7.厉云完美化身男偶像

剧中刘振宇在第一轮比赛中演唱《我很幸福》，让不少网民惊讶他的唱功，对此他透露早有准备：「得益於之前的作品《闪亮的西瓜》，结他和唱歌对我来说并不困难。」导演姜民求透露选择了不是偶像出身的厉云担任主角的原因：「我仔细看了他拍过的作品，他做得非常好，一直闪闪发光！我收看《Oh！三光公寓！》时，已经觉得他会成为明日之星。」他更呼吁观众多加留意厉云和高贤廷的化学反应，绝对能够感动大家呢！韩剧《星星闪耀的夜晚》 逢星期一、二晚在「黄Viu」上架，香港观众可免费收看。



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