时隔23年宋慧乔再上综艺！《刘QUIZ》回顾28年演艺生涯：被造谣太多次，也被骂多了，如今已经觉得无所谓了

出道28年的宋慧乔近期携新作《黑修女们》重磅回归，为了宣传新剧她久违亮相综艺节目，做客了《刘QUIZ ON THE BLOCK》，这也是她睽违23年再次亮相谈话类节目，与刘在锡等两位主持人深刻回顾了过去的时光，澄清了出道数十年来的各种传闻。

宋慧乔表示：「很久没上综艺节目了，但能在新的一年向大家问好，真的很荣幸。」率先问候观众朋友们。 实际上宋慧乔上一次做客综艺节目还是23年前，许久未在这类场合中登场的她，哪怕已在娱乐圈摸爬滚打了近30年也依旧感到紧张，诚恳地表示：「非常紧张，如果经常上综艺节目可能就不会这么紧张了，但很久没上了，所以有点担心『会好玩吗？ 我能不能说得好？』我想如果参加了的话，应该会比较有趣。 其实我对娱乐有点贪心。 朋友们常说『她的幽默别人不知道』，但我从来没有觉得自己很搞笑，我只是根据情况说话、回应而已，可能朋友们觉得那样很有趣吧。」



宋慧乔一直以来都是众多女演员的闺蜜，她与金憓秀一起旅行、与秀智聚餐，与姜敏京喝酒，是娱乐圈的代表性「人脉王」，不过她自己也开玩笑地说：「全都是女生啊。」一番话引发了大家的笑声。

宋慧乔还透露了自己在圈内受到前、后辈们喜爱的秘诀，说道：「金憓秀、宋润娥、金喜善这些前辈是我从小就见过的人，我从她们那里学到的就是『永远要学会等待』，所以我也会告诉后辈们，『如果你没有拍戏的日子，我随时可以配合你的时间』。 和后辈们一起拍戏时，有些时候她们的演技不顺，那个时候我就会尽量放松，鼓励她们，等她们发挥好为止，『你想演得好，想努力就做』，结果她们都说『如果有像姐姐这样的男朋友就好了』。」

从出道起宋慧乔就凭藉每一部作品稳扎稳打地积累人气，迅速在娱乐圈崭露头角。 也许接连不断的成功可能让她感到压力，但她也坦言：「20多岁的时候，没什么不安感。 那个时候太忙了，我有时候更想和朋友们一起玩，想『等这部剧拍完我该去做什么』之类的，更多的是想著这些。 那个时候大家不都是在玩乐吗？ 我和当时最亲密的Fin.K.L朋友们经常会在咖啡店待上一整天，聊聊天，吃点面包、喝咖啡，时间一下就过去了。 女生们聚在一起就聊一些很普通的话题嘛，谈谈男人、工作上的事。」她坦率地分享了这些往事。



节目中宋慧乔也回应、解释、澄清了关於自己的各种谣言。 她表示：「这行做了这么久，很多谣言其实我并不太清楚。 偶尔采访时，或者见到一些不太熟悉的人时，听到一些谣言，他们会问我，我就说『我也听说过这些事情，你去问问那些造谣的人吧，我也不知道该怎么回答』。」面对恶意评论时，宋慧乔早就千舟已过万重山，「我已经受了太多的辱骂，老实说现在觉得无所谓了，那些恶意的负面评论我能接受，针对我自己没关系。 但如果是针对我的家人，我会心碎。」



「我从小就活跃在这个圈子里，所以遇到过各种大大小小的谣言，我的职业就是这样，很多时候我就听听，反正我知道就好。 有时候会觉得『这个有点过分』，不过有一天我遇到一位朋友，他问我『听说了这些事情，能问问吗』我就说『如果我知道，我一定会回答，但这些事情我也只听到过，跟我没关系，你还是去问那些造谣的人吧』。」

此外，宋慧乔的新电影《黑修女们》讲述修女们为了拯救被强大的恶鬼附身的少年而进行驱魔仪式的故事，将於1月24日起在韩国上映。



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