【韩网热门】十分好奇「电视剧在海外爆红后心情如何」的李浚赫！网友：马上你就能体会到了

为宣传新剧《我的完美秘书》，主角李浚赫与韩志旼一起做客了刘在锡、柳演锡主持的《只要有空》。

柳演锡最近主演的《正在拨打的电话》在NETFLIX上掀起热潮，不少国外观众都有观看，李浚赫十分好奇电视剧在海外火爆后主演的心情如何，於是四人就有了以下的对话：



지거전 해외에서 잘 된 거 연예인들도 다 알고 잇다는데, pic.twitter.com/hFJmHRSV4k — 해서(특) (@KSZYjnMF2Jf7Ir5) January 7, 2025

刘在锡：和（柳）演锡的剧是同档播出……

韩志旼：和我们的剧撞期了？

柳演锡：同一个时间。

刘在锡：正在播出啊！

韩志旼：我知道，但和我们的剧同时间吗？

柳演锡：可能和（你们的）首播撞期了。

刘在锡：（《正在拨打的电话》）大结局和（《我的完美秘书》）首播。

韩志旼：那部剧（《正在拨打的电话》）非常火热，尤其是在国外。

李浚赫：心情如何？ 成了全球明星……因为我从未体验过……

柳演锡：其实，我根本没有任何实际感受。

刘在锡：他（柳演锡）也应该听到别人说了吧。

柳演锡：和他们没有见过面...

李浚赫：生活改变了吗???

柳演锡：没有，完全没有。

刘在锡：你是不是故意这么问的？

李浚赫：没有没有，我真的非常好奇，从小都没敢想像过（能有这种人气）。

韩国网友评论：

1. 你会因为《我的完美秘书》体验到这种心情的，非常好看

2. 这么帅还这么可爱，马上你就懂这是什么感觉了

3. 太可爱了，粉丝多的话，他还会害羞，但是1：1的情况下他又很会说，非常幽默，可爱

4. 李浚赫先生，你的生活马上也会转变，这次的新剧超好看

5. 他真的非常好，越看越可爱，宝藏男

6. 顶著这张脸怎么说话的口气这样啊，哈哈哈哈哈哈哈

7. 你真的帅爆了

8. 可爱死了

9. 对啊，生活会改变，马上你就会知道了

10. 再等等，你很快就能体验到了，不过，你怎么可以这么可爱？

11. 李浚赫的粉丝都懂，他是真的好奇，纯真*10000 真心*10000

12. 李浚赫这种性格到底是如何扮演东载（《秘密森林》和《或好或坏的东载》里的角色）的？？

13. 怎么会有男人这么纯真可爱啊

14. 大家可以期待这部新剧，我推荐给爸妈看，他们已经开始等待下一集了

15. 啊，原来他本人的性格是这样的啊

16. 太可爱了，和东载是完全相反的性格，看他之前的VLOG之类的，就是这种口吻，我是他的粉丝，新粉们，求你们一定要去看他的自制节目

17. 眼神了充满了好奇

18. 疯了疯了，又帅又可爱

19. 一脸纯真+好奇，可爱爆了

20. 东载系列一直拍下去吧

原文：https://theqoo.net/square/3563075339

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