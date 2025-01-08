【韩网热门】十分好奇「电视剧在海外爆红后心情如何」的李浚赫！网友：马上你就能体会到了
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【韩网热门】十分好奇「电视剧在海外爆红后心情如何」的李浚赫！网友：马上你就能体会到了

明星   2025年1月8日   星期三09:58   Tracy  

（封面图源：SBS《我的完美秘书》）

为宣传新剧《我的完美秘书》，主角李浚赫与韩志旼一起做客了刘在锡、柳演锡主持的《只要有空》。

柳演锡最近主演的《正在拨打的电话》在NETFLIX上掀起热潮，不少国外观众都有观看，李浚赫十分好奇电视剧在海外火爆后主演的心情如何，於是四人就有了以下的对话：

刘在锡：和（柳）演锡的剧是同档播出……
韩志旼：和我们的剧撞期了？
柳演锡：同一个时间。
刘在锡：正在播出啊！
韩志旼：我知道，但和我们的剧同时间吗？
柳演锡：可能和（你们的）首播撞期了。
刘在锡：（《正在拨打的电话》）大结局和（《我的完美秘书》）首播。
韩志旼：那部剧（《正在拨打的电话》）非常火热，尤其是在国外。
李浚赫：心情如何？ 成了全球明星……因为我从未体验过……
柳演锡：其实，我根本没有任何实际感受。
刘在锡：他（柳演锡）也应该听到别人说了吧。
柳演锡：和他们没有见过面...
李浚赫：生活改变了吗???
柳演锡：没有，完全没有。
刘在锡：你是不是故意这么问的？
李浚赫：没有没有，我真的非常好奇，从小都没敢想像过（能有这种人气）。

韩国网友评论：
1. 你会因为《我的完美秘书》体验到这种心情的，非常好看
2. 这么帅还这么可爱，马上你就懂这是什么感觉了
3. 太可爱了，粉丝多的话，他还会害羞，但是1：1的情况下他又很会说，非常幽默，可爱
4. 李浚赫先生，你的生活马上也会转变，这次的新剧超好看
5. 他真的非常好，越看越可爱，宝藏男
6. 顶著这张脸怎么说话的口气这样啊，哈哈哈哈哈哈哈
7. 你真的帅爆了
8. 可爱死了
9. 对啊，生活会改变，马上你就会知道了
10. 再等等，你很快就能体验到了，不过，你怎么可以这么可爱？
11. 李浚赫的粉丝都懂，他是真的好奇，纯真*10000 真心*10000
12. 李浚赫这种性格到底是如何扮演东载（《秘密森林》和《或好或坏的东载》里的角色）的？？
13. 怎么会有男人这么纯真可爱啊
14. 大家可以期待这部新剧，我推荐给爸妈看，他们已经开始等待下一集了
15. 啊，原来他本人的性格是这样的啊
16. 太可爱了，和东载是完全相反的性格，看他之前的VLOG之类的，就是这种口吻，我是他的粉丝，新粉们，求你们一定要去看他的自制节目
17. 眼神了充满了好奇
18. 疯了疯了，又帅又可爱
19. 一脸纯真+好奇，可爱爆了
20. 东载系列一直拍下去吧

原文：https://theqoo.net/square/3563075339

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