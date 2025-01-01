Apink台北跨年配戴黑丝带经典歌曲连发，主持人威廉&风田用心练〈Mr. Chu〉引惊呼

二代人气女团Apink昨（31）日登台北跨年晚会，一现身就可见衣服小巧思，为哀悼济州航空空难选择了黑白色系服装，胸前都有黑色蝴蝶结或是配戴黑丝带。成员五人虽缺一少了郑恩地，但四人仍端出坚强实力炒热气氛。

Apink一连带来〈I'm so sick〉、〈Dumhdurum〉、〈D N D〉，队长初珑先开口和台湾Panda打招呼，一个一个用华语向观众打招呼。夏荣简直是阵中的「华语担当」，从新年快乐」、「老么」，到听到主持人威廉和风田要跳〈Mr. Chu〉时直接问：「你们能〈Mr. Chu〉吗？」，还和台下观众互动：「你们也开心吗？」「开心！」「我们也开心。」



威廉和风田用心练了一段〈Mr. Chu〉不仅让夏荣又喊出华语，南珠也惊讶连连：「哇呜！哇呜！」更对威廉用华语说：「Apink你好。」认证威廉可以当Apink一员了，台湾Panda们亦在网路上肯定两人表演。回想一下，威廉和风田其实也是男团出身呢，Lollipop F和SpeXial。



「山寨Apink」跳完〈Mr. Chu〉就让正版Apink带来完整〈Mr. Chu〉！〈Mr. Chu〉和〈LUV〉又是一阵回忆杀，整体选曲都是经典歌，让观众们都能轻松地融入气氛，同时让许多二代K-POP粉掀起回忆。虽然没有〈No No No〉，不过南珠也很贴心地小唱了一下并带动观众一起唱。



▼台下可见不少举著Apink手灯的Panda，摄影师一段特地举著Panda拍观众一幕被赞可爱



▼Apink完整表演片段（已定位3:49:39）



▼威廉和风田后来转发网友录下片段，威廉还写「人生算是圆满了」



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