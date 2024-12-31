与郑雨盛「未婚生子」消息曝光后！文佳庇首发声：公开交往时间轴，称「没有以怀孕爲由要求结婚」

模特儿文佳庇（文佳菲）与演员郑雨盛未婚生子的事实传开后，首次亲自表明立场。

文佳庇近日通过个人 IG 上传孩子脚丫照片，并表示：「我爲了大家选择沉默的道路，但是没有得到保护，最终爲了保护孩子，所以才写下文章。在大家都在议论和指指点点的情况下，我仍然保持沉默，并不是因爲承认所有的臆测，而只是爲了守护作爲自己孩子和孩子的父亲的那个人。」



首先，文佳庇反驳没有和郑雨盛正式交往就怀孕，以抚养费爲目的要求结婚的疑惑。文佳庇主张：「（和郑雨盛）2022年在一个聚会上见面以来，互相更加深入地了解对方，一直保持著很好的交往，直到2023年的最后一天，见面也一直持续著。2024年1月最后一天，到现在爲止，我从未与孩子的父亲见面，也没有以怀孕爲由要求过他结婚或其他任何事情。」

对於在没有达成协议的情况下独自生育的疑惑，也进行说明。文佳庇说：「和像礼物一样送上门来的孩子见面是作爲父母的两个人的选择，孩子是在妈妈和家人的祝福和爱中诞生的，单纯因爲现在两人的关系有些不同，就断定这个孩子是失误，成长过程中会感到不幸，这是不对的。」最后也叮嘱大家不要再散布有关她和孩子无理的臆测或虚假事实。



文佳庇上月22日在自己的 IG 上公开分娩消息，之后郑雨盛被爆是孩子的亲生父亲，引发广大讨论。而郑雨盛上月29日在上《第45届青龙电影奖》亲自表明立场：「我会接受所有的指责，我会负起作爲父亲的责任。」





（封面图源：IG@iamchocobi）

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