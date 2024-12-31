NewJeans回国机场混乱，男性极端粉趁机拉扯，吓哭Hanni

本月27日，NewJeans参加在泰国曼谷举行的2024 AAA颁奖礼活动，并於28日经由仁川国际机场返韩。 然而，机场现场因大量粉丝的聚集变得无法控制，极端粉丝的过激行为让成员们饱受困扰，甚至有成员被吓哭。

据悉当时现场情况混乱不堪，一些狂热粉丝冲破保安的防线，将成员们团团围住，甚至对她们大喊大叫。 在此过程中有人试图强行与成员惠仁进行肢体接触，还有粉丝抓住Minji的手臂不放，让成员们倍感惊恐与不适。 这一系列行为使得秩序大乱，连试图维持秩序的粉丝们也感到无所适从。 Hanni在混乱中低头行走，最终忍不住流下眼泪。



随后NewJeans Hanni通过SNS向粉丝坦露了当时的心情。 她表示：「现在我已经没事了，对让大家担心感到很抱歉。 我非常珍惜与Bunnies（NewJeans官方粉丝名）见面的机会。 但希望大家不要因为急於靠近我们，而造成彼此的不适或危险。 我们可以更好地沟通与交流。」此次事件引起了粉丝与公众的广泛关注，也让成员们的安全问题成为讨论焦点。





此外，NewJeans在「2024 AAA」上斩获了包括年度艺人奖在内的三个奖项，实现了连续三年获得大奖的佳绩。

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