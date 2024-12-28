金秀贤《2024 AAA》夺大赏「放闪金智媛」甜喊：献给最棒的洪海仁 ！害羞表情引大家关注

《2024 AAA》（亚洲明星盛典、Asia Artist Award）将在昨晚（27日）於泰国曼谷法政体育场登场。

当天，金秀贤获得相当於大赏的「年度演员」奖项，金秀贤今年在《泪之女王》中金智媛展现完美的化学反应，以最高收视率24.9%落下帷幕，超越《爱的迫降》成爲 tvN 电视剧收视率历史第一的作品。



金秀贤在发表获奖感言时说：「真心感谢喜爱《泪之女王》的所有观众和热情支持我的粉丝们，打造《泪之女王》这个机会的朴智恩编剧，我爱您。这一年流了很多血、汗、泪张荣佑导演、金熙元导演辛苦了，感谢一起合作的前后辈们，我在准备《泪之女王》时很苦恼也很担心，所以这部作品进行特别多的对话，再次向所有工作人员表示衷心的感谢。」



>>세계 최고의 홍해인을 연기해준 김지원 씨에게도 영광을 돌리고 싶습니다<< 이렇게 또 백홍병자들에게 불을 지펴주시네;; 진짜 김수현이 연기한 백현우, 김지원이 연기한 홍해인이었기에 우리가 아직도 라벤더밭에 있는거예요… 진짜 백홍으로 와줘서 고마워요 pic.twitter.com/aLppPywcCF — 와앙 'Ⱉ' (@_Whaang_) December 27, 2024

他接著说：「我想把这份荣誉献给饰演世界最棒的洪海仁的金智媛，好好结束今年，祝大家新年快乐。」而金秀贤这段发言也立即在 SNS 上引发热烈讨论，网友：「我的白洪夫妻」、「又想看一次《泪之女王》了」、「两人真的好配啊」、「最好的双金组合」，「D社能不能爆爆这一对」、「1月1日快到了」等等。



另外，金秀贤在当天的颁奖典礼上除了今年的年度演员外，还获得了「Best Artist奖（演员部门）」、「Hot Trend奖（演员部门）」和「Fabulous奖」等奖项。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻