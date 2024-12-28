【韩网热门】永远在歌手席寻找Eclipse的金秀贤

AAA颁奖礼昨晚在泰国盛大举办，其中「最佳OST奖」颁给《背著善宰跑》定情曲《阵雨》。 MC说「请Eclipse主唱柳善宰作为代表上台领奖」，边佑锡於是站起来向大家鞠躬致意，而坐在旁边的金秀贤却转身对著后方歌手座位区微笑鼓掌，四处寻找哪一位才是柳善宰XD

网友将这段影片PO上X，笑著表示：「秀贤前辈好像不知道Eclipse是谁耶？居然转身向后方鼓掌哈哈哈哈。没错，Eclipse就是边佑锡... 」



아 쓰발 잠시만ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㄱㅅㅎ 선배님 이클립스가 누군지 몰랐던 거 아니야?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ뒤돌아서 박수치고 계시는뎈ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 네 이클립스가 변우석이에요 ㅅㅎ님 ..

pic.twitter.com/KYs0Sech6e — (@_withwooS2) December 27, 2024

韩国网友评论：

1. 金秀贤也太好笑kkk

2. 茫然地左顾右盼，真的超可爱kkk

3. 金秀贤经典搞笑图又多一个kkk

4. 边佑锡每次得奖时金秀贤都用豪爽的笑容表达祝贺，这次看来是真的不知道kkk

5. 柳善宰就在你旁边啊！kkkk

6. 金秀贤真是天生的搞笑人kkk话说回来，以柳善宰身份获奖也很神奇耶kk

7. 被gag之神眷顾的金秀贤

8. 他可能在想：边佑锡为什么在对大家鞠躬？ kkk

9. 他看到边佑锡上台是不是在想：「他为什么上去？ 我听错了吗？ 这小子还当歌手的吗？ 还是替别人领奖？」kkkk

10. 金秀贤会不会以为边佑锡是偶像出身的演员kkk

11. 金秀贤和边佑锡对视之后也没意识到他就是获奖人，还在歌手席中继续寻找Eclipse kkk

12. 为了向不认识的Eclipse表达祝贺而四处寻找，太可爱啦kkk

13. 最好笑的是，金秀贤已经做好了真心祝贺对方的准备，然而不知道对方是谁kkk

14. 完了，现在所有人都知道你没看过《背著善宰跑》kkkk

15. 为什么这种事总是发生在金秀贤身上kkk

16. 金秀贤这枚超大号笑汤匙今天也没让人失望kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3547770943

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