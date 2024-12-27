【韩网热门】aespa Karina和IVE安俞真合作内幕！网友：美女同台，对我眼睛很友好

12月25日举行的《SBS歌谣大战》中，aespa成员Karina与IVE成员安兪真合作演出了《Killer》，展现了帅气且火辣的舞台魅力，吸引了众多观众的目光。

日前两人通过BUBBLE公开了两人合作的内幕：



韩国网友评论：

1. 真的，太好了，真好

2. 我的女boss们

3. 哈哈哈哈，包袱和宝石盒，非常赞

4. 我最爱的两位合作了！！！！！！

5. 满足！

6. 猫猫们

7. 果然舞台要看这种互相闪耀的组合

8. 作为观众的我最幸福了

9. 从那天开始我满脑子都是安俞真

10. 我也不知道适不适合，但是她俩是我的最爱，所以她们能合作，我就非常开心，而且她俩本身就很会唱跳

11. 两人太可爱了

12. 俞真，知珉啊，无论是舞台还是综艺，多多合作吧

13. 太会选歌了

14. 继续融洽地相处下去吧

15. 公主们的表演

16. 太梦幻了，颜值疯了，两人超可爱，Karina的头像居然是蜡笔小新

17. 果然舞台要看这种相互辉映的美女们表演，太棒了

18. 我就爱看美女组合

19. 继续合作吧，求你们经常合作

20. 不然你俩交往吧

原文：https://theqoo.net/square/3546264583

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