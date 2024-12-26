1月1日会爆恋情吗？李敏镐网路综艺首秀：恋爱提问引发爆笑「厕所危机」，反手一击让张度练瞬间语塞
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1月1日会爆恋情吗？李敏镐网路综艺首秀：恋爱提问引发爆笑「厕所危机」，反手一击让张度练瞬间语塞

明星   2024年12月26日   星期四10:03   Tracy  

（封面图源：TV DAILY）

李敏镐和孔晓振携手主演的tvN新剧《问问星星吧》定档2025年1月4日，最近两位主演也积极营业，两项各大综艺节目为新剧做宣传。

这次两人一起做客了张度练（张度妍）的YouTube综艺《Salon Drip2》。 首次出演网路综艺节目的李敏镐显得信心满满，表示：「见编导时我就说过，喜欢不拘束的问题。」没想到主持人随即抛出了一系列「火辣」问题：「现在在恋爱吗？」、「至今交往过几位艺人，超过5位还是5人以下？」

面对突如其来的提问，李敏镐以「我去一下洗手间」为由暂时离开了座位。 张度练幽默回应：「如果你觉得不自在，我可以让场面如荆棘一般难熬，甚至变成火炼地狱。」一番调侃让李敏镐连忙道歉：「是我说错话了。」
（图源：YouTube《Salon Drip2》截图）

随后张度练要求李敏镐也问她一个「不舒适」的问题，李敏镐反击道：「那你现在在恋爱吗？」张度练当场语塞，尴尬解释：「真的没有，所以才会让我很惊讶。」但李敏镐兴致盎然地说道：「我好像发现了什么。」

此外，《问问星星吧》将韩剧浪漫元素与宇宙探险结合，讲述了一段跨越太空与地球的浪漫故事。 主人公在宇宙空间站上相遇，因缘际会展开了一场既充满温情又让人心动的爱情冒险。 在无重力的环境中，他们如何突破困难，直面彼此的感情，是该剧的一大看点，同时为观众们呈现出不同以往的感官体验。该剧自开拍以来就备受关注，李敏镐与孔晓振这对首次合作的黄金组合成为热议焦点，剧迷们对这部太空背景的浪漫剧集充满期待，希望能看到既温暖又震撼的故事情节。
（图源：tvN《问问星星吧》）

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