《重返20岁》五大必看亮点！「国民祖母」金海淑演技细腻，郑知苏完美化身七旬老人

由郑知苏、郑振永和金海淑主演的全新奇幻韩剧《重返20岁》讲述七旬老嫲嫲吴末顺（金海淑 饰）一夜之间变成20岁的吴杜莉（郑知苏 饰）后，以实现歌手梦为目标，再次享受青春耀眼全盛期的故事。该剧首周最高收视3.9%，成绩不俗，其中郑知苏和金海淑共演一角，神同步演技也让网民拍案叫绝！香港观众可到「黄Viu」收看。

亮点一：改编电影 关注女性

韩剧《重返20岁》改编自2014年同名电影，电影版以嫲嫲加入孙子的乐团为主线，电视版则改为挑战女团出道！该剧从一开播就以女性叙事角度出发：偶像练习生爱蜜莉（郑知苏饰）逃离练习生活、嫲嫲末顺一生为家人奉献，却与女儿智淑有著不能克服的情感距离，剧集以全新外貌的故事展开，道出了不同年龄层的女性有著难以启齿的烦恼和困扰，让不少观众有所共鸣。



亮点二：国民祖母金海淑情感细腻

剧中末顺为了一圆年轻时的梦想而参加歌唱节目，因而与女儿发生冲突，使末顺心酸不已；她独自离家并走到一家照相馆拍照后，竟意外变成20岁的杜莉！金海淑充分演活了母亲对於刻薄女儿的无奈，引发不少观众同情：「金海淑老师的演技太好了」、「选角真的很到位」！在第二集尾声，吴末顺突然以完全不同的风格出现，并与活在吴杜莉身体里的末顺相遇，让网友非常好奇她将以甚么角色回归剧情！



亮点三：郑知苏完美化身七旬婆婆

女团练习生爱蜜莉（郑知苏饰）因为身心俱疲而突然消失，镜头一转，末顺竟魂穿到她的身上，郑知苏亦完美演绎出「少女身老人心」的角色心理，尽管吴杜莉年仅20岁，但是内心却有著70岁老人的感性，常常因为不寻常的说话语气和与外表不一致的行为而闹出笑话，为观众带来欢笑。早前她在发布会上透露了演绎上的困难：「这个角色既是母亲、祖母，也是一个孩子，真的非常复杂，所以我在开拍前压力很大，一开始时我在杂乱无章的状态下读剧本，也没有发挥好；但是金海淑前辈对我说『你可以的，就放心去做吧』，拍完第一个场景后，她给了我一个『完成了』的手势，让我得到信心。」郑知苏也展现了与她年龄不符的演技深度，表现出众。



亮点四：郑知苏&郑振永欢喜冤家

除了两位女主角的完美演绎外，郑知苏和振永的化学反应同样是剧集一大看点！剧中知名制作人韩丹尼尔（振永 饰）四处寻找失踪了的爱蜜莉，期间偶然遇见正在高歌的末顺并瞬间被她吸引，末顺却误以为对方是变态跟踪狂！眼见末顺与自己寻找的爱蜜莉长相极为相似，丹尼尔主动邀请她到娱乐公司，但是末顺一口拒绝，两人的搞笑互动为观众带来极大的娱乐效果，频频制造笑料，让人非常好奇两人的后续发展。



亮点五：视觉和听觉享受

郑知苏过去曾参演MBC综艺节目《玩什么好呢？》并以期间限定女团身份出道，又曾在剧集《Imitation》化身Kpop女团成员，当时她的歌声已经收获了大量正评，今次在《重返20岁》亦不时大展歌喉，为观众送上视觉和听觉的感官盛宴！不过即使歌唱经验丰富过，郑知苏也被一事考起：「『女团』这个字意味著她们必须很瘦，这就是为甚么我在拍摄《Imitation》因为节食经历了一段艰难的时期，这次也是一样。」她透露剧中不乏跳舞场面，造型也相当百变，呼吁观众多多关注！



韩剧《重返20岁》逢星期三、四晚上10时15分在「黄Viu」上架，香港观众即可免费紧贴最新进度。



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