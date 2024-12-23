韩国首例！TWS明年2月见面会〈42：CLUB〉尝试「刷脸入场」，传统方式不废除

HYBE娱乐今日（23日）宣布，将在2025年2月14日至16日於首尔松坡区奥林匹克公园手球竞技场举行的2025 TWS首场粉丝见面会「〈42：CLUB〉IN SEOUL」中首次应用Interpark Triple的「Face Pass」技术，即「脸部识别通行服务」。

使用Face Pass无需身份证和门票验证，仅通过脸部识别即可进行身份确认并快速入场。 这一技术由Viva Republica（旗下有移动金融App「Toss」）提供，应用於Interpark Triple的Interpark门票系统。HYBE娱乐在今年8月与Toss及Interpark Triple签署了谅解备忘录（MOU），共同开发并推广基於人脸辨识技术的解决方案。



本次TWS粉丝见面会上，观众可自由选择是否使用Face Pass。已注册Toss人脸识别入场服务的观众无需重新注册，只需在Interpark购票即可；未使用过该服务的观众可在入场前通过Interpark的Face Pass注册自己的脸部。当日入场时，只需通过入场口的摄像头进行面部识别即可进入。 选择不注册脸部信息的观众则可按照传统流程，现场验证身份证和门票后入场。

据悉，该服务预计可以显著缩短入场等待时间，同时遏制黄牛抢票问题。

TWS粉丝见面会门票可在Interpark购买，官方粉丝俱乐部预售将於1月10日晚上8点开始，一般预售则於1月13日晚上8点进行。 相关信息可通过TWS Weverse社区及Interpark网站查看。



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