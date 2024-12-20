【韩网热门】金秀贤担任Prada最新品牌大使，网友赞叹：「看起来非常高级」、「演反派一定绝了」

Prada昨日通过官方X（前Twitter）宣布演员金秀贤担任品牌大使，公开了两张代言照片。





韩国网友评论：

1. 太厉害了，太适合了！

2. 看起来非常高级

3. 名牌加上金秀贤特有的稳重感，让整体看起来更加高端

4. 今年新宣布的形象大使是金秀贤、边佑锡、金泰梨、Karina吗？

5. 金秀贤很少为名牌担任形象大使，今年真是做了不少没做过的事

6. 哇，今年的活动真是爆炸性，早就该这样了

7. 他真的... 是都敏俊吧？ 跟13年完全一样啊！

8. 这是最近看过他最成熟的照片了，不是坏的意思，他之前总是在都敏俊和宋森动之间切换，现在终於有成熟男人的感觉...

9. 很搭，金秀贤跟冷酷的角色也很适合，如果演反派一定绝了

10. Prada一直给人敏感、挑剔、现代的感觉，本以为不适合，但还是很搭kk

11. Prada原来是这么有年龄感的品牌吗？

12. 不太搭... 有点像中年演员那种沉稳的感觉，选的照片是最好的选择吗？

13. 他微妙地跟名牌不太搭kk 金秀贤更适合韩国风的品牌，比较像正官庄（人蔘品牌）之类的代言人

14. 金秀贤确实更适合巴黎贝甜、Homeplus之类的品牌，这次代言没能把双方的魅力展现出来

15. 第一次见到金秀贤散发这样的氛围，超好奇Prada想表现的概念是什么，真的很适合Prada，祝贺祝贺！

出处：https://theqoo.net/hot/3536468560

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻