GD & 韩韶禧「同地点IG打卡照」引恋爱猜测！双方所属社火速否认「没有特别交情」

最近有网友发现BIGBANG队长GD（权志龙，G-Dragon）和演员韩韶禧的IG照片有多处相似，怀疑是「恋爱放闪照」，今日GD表达否认。

网友指出，GD和韩韶禧IG都有坐在同一个地方同一张黑色沙发里的照片，以及写有「LOVE FOR LIFE」的同一个墙壁的照片。





GD所属社20日通过媒体表示，两人的恋爱传闻「完全不是事实」。 韩韶禧所属社也表示两人「并无特别交情」。

此外，GD最近打破长达7年的空白期，发行了新歌〈POWER〉和〈HOME SWEET HOME〉，并与BIGBANG队友太阳和大声一起出演2024 MAMA颁奖礼，华丽回归歌坛。 明年上半年，他将出演由金泰浩PD执导的MBC新综艺节目《Good Day》。



韩韶禧因话题剧《夫妻的世界》获得关注，陆续出演《无法抗拒的他》《京城怪物》等多部热门电视剧，今年通过独立电影《暴雪》完成了大银幕的首次亮相。 韩韶禧与全钟瑞共同出演了暂定名为《Project Y》的暗黑系新剧，以首尔江南为背景，讲述两位同龄朋友夺取价值80亿韩元的金条并试图逃离这一局面的故事。



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