tvN神话不再？2025新作《问问星星吧》、《爱情发芽中》连续失败，收视率屡创新低！

哪怕是1年前观众们都会说「tvN出品，必是精品」，如今这句话似乎成为了过去。
在Netflix系列《重症外伤中心》大获成功后，《苦尽柑来遇见你》 也延续了这一热潮，而tvN剧集却持续低迷，难以挽回颓势。 3月15日播出的tvN周末剧《爱情发芽中》全国收视率仅为1.1%，甚至比前作《问问星星吧》最低1.8%的收视还要惨澹。 该剧首播1.7%，一度在第4集升至2%，但最终仍跌至1.1%，创下尴尬纪录。
《爱情发芽中》 讲述的是以土豆为人生全部的美京（李先彬 饰），遇上冷漠的原则主义者白虎（姜泰伍 饰）后展开的温馨喜剧浪漫故事。 本剧是姜泰伍继2022年《非常律师禹英禑》后退伍回归之作，原本备受期待，然而显然未能成功吸引观众。 而前作《问问星星吧》 即便投资500亿（韩币，下同），却因剧情缺乏合理性，被贴上「失败之作」的标签。
去年上半年，tvN曾凭藉《和我老公结婚吧》、《泪之女王》、《背著善宰跑》连获佳绩，但接连失败的作品让tvN如今陷入困境。
与tvN的低迷形成鲜明对比的是，Netflix的600亿大制作《苦尽柑来遇见你》，凭藉精致的60年代济州岛复古场景，赢得了「物有所值」的好评。 本剧在3月第一周荣登TV-OTT话题性榜单第一，并在上线首周即登上Netflix全球排名第四。 感人至深的故事，加上细腻的导演手法，使其大获成功。
尽管两家都投入了巨额资金，Netflix却能持续推出吸引观众的优质内容，而tvN则因缺乏吸引力的剧本而陷入低谷。 目前，tvN寄希望於4月12日首播的《爱情发芽中》接档剧——《总有一天会机智的住院医生生活》。 本剧是《机智医生生活》的衍生剧，由高允贞担任主演。 由於韩国住院医生罢工事件，该剧曾多次延迟播出。 面对长期化的争议和前作带来的既视感，本剧能否扭转tvN的颓势，仍是一个未知数。
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