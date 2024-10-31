韩业内人士票选「2024年度电视剧」：《泪之女王》＆《背著善宰跑》各获60票，并列第1名！

韩国媒体 Joynews24 近日收集200位业内人士的意见，选出了「年度电视剧」，大家心中的第一名是哪部剧呢？

娱乐公司和电视台在职人士、电影和电视节目制作者、娱乐记者等200位业内人士参与 Joynews24 这次的问卷调查。而《泪之女王》和《背著善宰跑》各获得了60票，并列第一名。

《泪之女王》讲述超市王子白贤佑（金秀贤 饰）与 Queens 集团财阀三世、百货女王洪海仁（金智媛 饰）结婚三年后，因不对频的生活使婚姻遭遇危机，在克服惊险危机后两人的爱情如奇迹般再次绽放的故事。仅播出4集收视率就突破13%，最后一集收视率达到24.9%，也是 tvN 历代电视剧收视率第一。



而《背著善宰跑》讲述因疲惫的生活而遗憾结束生命的顶级男明星柳善宰（边佑锡 饰），和为了救活他而回到过去的热血粉丝任素（金惠奫 饰），穿越15年的时空所展开的奇幻爱情故事。虽然播出当时最高收视率仅爲5.8%，但因爆发性的话题性，在网络上引起热烈反响，剧终后也掀起「善宰病」的热潮。



第二名是获得19票的《好搭档》。该剧讲述人气离婚律师车恩京（张娜拉 饰）陷入离婚危机，她与新人律师韩宥利（南志铉 饰）经常因案件产生激烈冲突，一场律师间职场斗争即将上演。在离婚题材泛滥的最近，《好搭档》还充分发挥告知「好好离婚的方法」的解决方案，吸引不少观众追剧。



而《联结》和《政坛旋风》各获得8票，并列第三名。《联结》讲述缉毒队的王牌警监被人强迫吸毒后，以好友之死为线索，为追查留下50亿保险金后离世的高中好友，揭开了长达20年的友谊和联系的故事， 最高收视率达到14.2%。特别是池晟、田美都、权律、金景南等演技派演员，吸引观众的视线。



《政坛旋风》讲述一位想将腐败、握有巨大权力的总统连根拔起的国务总理，和与之对抗的经济副总理对立而展开的故事。薛景求、金喜爱、金美淑等老戏骨的精湛演技，在 Netflix 公开后也引发热烈讨论。



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