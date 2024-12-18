友谊终究跨不过线！《我家的熊孩子》金承洙&梁瀞疋暧昧大半年，金承洙告白失败

《我家的熊孩子》近期两对萤幕情侣打得火热，金承洙与梁瀞疋（梁静雅）、林元熙与安文淑，林元熙与安文淑继上次出游后，双方对彼此的感情非常明朗，倒是金承洙与梁瀞疋仍在迷雾中。

最新一集EP.422，金承洙在深思熟虑并找来好友孙志昌当军师后，决定要告白。他表示察觉自己和梁瀞疋通话能长达1小时以上，在做许多事情也会想到梁瀞疋，让他下定了决心想好好照顾梁瀞疋，希望梁瀞疋也把他当男人看待。

金承洙和梁瀞疋一如往常见面吃饭，聊天内容几乎都离不开未来要持续相约，但梁瀞疋似乎察觉金承洙较为严肃，金承洙坦言最近工作的时候也常常想起对方：「要不要放下一切联络你，约你见面呢？如果以不同方式相遇的话……如果有人问我有没有女朋友，我想说有。当我累的时候，我很想照顾你、很想保护你……」梁瀞疋一开始还能笑著面对，听著听著笑容逐渐消失。



梁瀞疋思虑了许久，她认为自己和金承洙是很特别的缘分，毕竟同年同月同日生，又是长达15年的好友，无法轻易下决定。晚餐后的漫步，金承洙才说出生日会上他对梁瀞疋许下的愿是「一周见一次面」，梁瀞疋坦然地回应自己腾不出时间，金承洙失落地说：「愿望……以后能实现吗？」



金承洙载梁瀞疋回家，梁瀞疋表示自己因金承洙的告白而悸动，但毕竟自己有过十多年的婚姻，她更想以朋友的角度看著金承洙和他人幸福美满地生活，「我不想失去你，想和你长长久久地相处下去，交往后分开了的话……虽然其他人可能会说，怎么因为担心这点而不去尝试，但这是我对你感受到的真实情感。」



金承洙的告白宣告失败，主持人徐章焄只能对金承洙妈妈说：「有一个给承洙妈妈的好消息――会一直参演《我家的熊孩子》。」来缓和棚内凝重气氛。虽然结局不好，但此集飙出《熊孩子》这个月一集平均最佳收视率14.2%，梁瀞疋在餐桌上被告白后陷入沉思的一分钟更飙到19.1%。

Theqoo论坛网友们讨论此集内容，有人说看了很激动但也很难过，有人则认为这是「剧本」、两人相处很商业。两人IG目前都涌入网友留言，有人为金承洙加油打气，有人劝梁瀞疋把握金城洙，但也有人希望梁瀞疋照自己的感觉走、舒服最重要。



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