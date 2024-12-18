李浚赫《我的完美秘书》变全能男秘书，用心照顾「问题老板」韩志旼

韩志旼与李浚赫连袂主演的SBS新金土剧《我的完美秘书》开播在即，剧组于18日公开了主角的角色海报，浓缩展现了人物的特性。

《我的完美秘书》讲述了只会工作的猎头公司CEO智允（韩志旼饰）与同样工作完美的秘书恩浩（李浚赫 饰）之间紧密关怀的浪漫故事。

海报全面概括了两位角色的特性。韩志旼变身为猎头公司「Peoples」的代表，她在公司创立短短5年内，就让「Peoples」成为业界第二名。一心扑在工作上的智允，是一位需要关怀的成年人。由于将全部精力都投入到工作中，她几乎无暇顾及其他事务，因而每次行动都会带来各种意外。



李浚赫饰演的「刘恩浩」则是一位做家务与料理满分、工作能力也无可挑剔的秘书。他还凭借多年的育儿经验，磨练出了高超技能，特别用心地照顾着这位问题多多的代表。在激烈的猎头行业中，恩浩为如同孤岛般孤军奋战的智允注入了人情温暖。不仅如此他甚至主动为员工们的事务奔走解决，成为公司的「万能解决者」，预告了史无前例的「完美秘书型男主」形象。



制作团队表示：“「恩浩将会为工作狂智允带来怎样的变化？他们的办公室恋情将如何展开？敬请期待这场充满默契的紧密关怀浪漫故事。」

此外，《我的完美秘书》将於2025年1月3日正式与观众见面。

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