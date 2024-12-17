《纳米布》健康状况突然恶化而昨日无法参与发表会的高贤廷！「曾在街道上晕倒…求救路人的经验」

演员高贤廷在12月16日原定参与Genie TV的原创系列《纳米布》制作发表会，但在活动举行前2小时，突因「健康状况恶化」而无法参与活动，而其健康状态也引发了大众的关注。

《纳米布》制作发表会原定在下午2点举行，高贤廷则是在中午12点表示无法参与，《纳米布》制作团队表示，高贤廷因为突然健康状况不佳而无法参与，依照医疗人员的指示表示需要绝对静养来恢复身体状况，因此决定不参与活动。高贤廷方面也表示当日早上因晕倒而进了急诊室，从以前身体状况就不太好，也曾在拍摄现场有多次晕倒的状况，也不是第一次了，距离拍摄还有两天，无论如何会继续坚持下去。



虽然感觉事发突然，但高贤廷似乎也有些前兆，他曾在1月时与郑在炯主持人聊到近况，说到自己觉得生病的状况比以前严重，比想像中更严重，她觉得自己没道理会生病，所以并没有到医院求诊。后来发现这不舒服的频率不太寻常，所以去进行了一次体检，不过当时医院表示情况危急，已经超越了健康检查的程度。



在结束了疗程后，高贤廷以为已经告一段落，想不到仍然出了问题，在路上直接晕倒，甚至还向路人求救说「我是高贤廷，请救救我」，已经晕倒只能看见路人走来走去的脚，两天后她就到医院去诊断真正的病因，也接受了治疗。在住院一段时间之后，高贤廷觉得自己重获新生。目前也有定期回诊，并且定期吃药控制中，有工作邀约也会努力完成。



虽然高贤廷的健康状况目前已好转，但仍在医院接受治疗，突如其来的晕倒也令人相当担心。由高贤廷所出演的Genie TV原创系列《纳米布》将於23日晚间10点首播。

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