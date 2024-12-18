友誼終究跨不過線！《我家的熊孩子》金承洙&梁瀞疋曖昧大半年，金承洙告白失敗

《我家的熊孩子》近期兩對螢幕情侶打得火熱，金承洙與梁瀞疋（梁靜雅）、林元熙與安文淑，林元熙與安文淑繼上次出遊後，雙方對彼此的感情非常明朗，倒是金承洙與梁瀞疋仍在迷霧中。

最新一集EP.422，金承洙在深思熟慮並找來好友孫志昌當軍師後，決定要告白。他表示察覺自己和梁瀞疋通話能長達1小時以上，在做許多事情也會想到梁瀞疋，讓他下定了決心想好好照顧梁瀞疋，希望梁瀞疋也把他當男人看待。

金承洙和梁瀞疋一如往常見面吃飯，聊天內容幾乎都離不開未來要持續相約，但梁瀞疋似乎察覺金承洙較為嚴肅，金承洙坦言最近工作的時候也常常想起對方：「要不要放下一切聯絡你，約你見面呢？如果以不同方式相遇的話……如果有人問我有沒有女朋友，我想說有。當我累的時候，我很想照顧你、很想保護你……」梁瀞疋一開始還能笑著面對，聽著聽著笑容逐漸消失。



梁瀞疋思慮了許久，她認為自己和金承洙是很特別的緣分，畢竟同年同月同日生，又是長達15年的好友，無法輕易下決定。晚餐後的漫步，金承洙才說出生日會上他對梁瀞疋許下的願是「一週見一次面」，梁瀞疋坦然地回應自己騰不出時間，金承洙失落地說：「願望……以後能實現嗎？」



金承洙載梁瀞疋回家，梁瀞疋表示自己因金承洙的告白而悸動，但畢竟自己有過十多年的婚姻，她更想以朋友的角度看著金承洙和他人幸福美滿地生活，「我不想失去你，想和你長長久久地相處下去，交往後分開了的話……雖然其他人可能會說，怎麼因為擔心這點而不去嘗試，但這是我對你感受到的真實情感。」



金承洙的告白宣告失敗，主持人徐章焄只能對金承洙媽媽說：「有一個給承洙媽媽的好消息──會一直參演《我家的熊孩子》。」來緩和棚內凝重氣氛。雖然結局不好，但此集飆出《熊孩子》這個月一集平均最佳收視率14.2%，梁瀞疋在餐桌上被告白後陷入沉思的一分鐘更飆到19.1%。

Theqoo論壇網友們討論此集內容，有人說看了很激動但也很難過，有人則認為這是「劇本」、兩人相處很商業。兩人IG目前都湧入網友留言，有人為金承洙加油打氣，有人勸梁瀞疋把握金城洙，但也有人希望梁瀞疋照自己的感覺走、舒服最重要。



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