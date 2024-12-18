被问在《极智对决》时就喜欢孙艺真？甜蜜影片引发热烈讨论！玄彬回答：嗯...不是那个时候 XD

本月16日，YouTube 频道《心酸的哥哥申东烨》影片最后公开电影《哈尔滨》主演玄彬、朴正民、全余贇（全汝彬）、朴勋的出演预告片。

影片中，申东烨对玄彬说：「大家看到那个的时候，原来是从那时候开始喜欢孙艺真的啊！你看过那个吗？」提到过去两人在宣传电影《极智对决》时，曾一起拍摄亲密的照片和影片，对於成爲嫌疑中心的照片和影片，玄彬机智的一句话让所有人笑翻，他说：「嗯？不是那个时候…」玄彬在电影《哈尔滨》即将上映之际，积极出演各种综艺节目，展现直率的口才，很期待啊 XD



而玄彬和孙艺真在结婚前传出四次恋爱绯闻，2019年随著美国LA一起旅行的传闻和两人与父母一起吃饭的目击之谈的出现，恋爱传闻也被传开，双方的经纪公司都予以否认。之后两人又被拍到在美国LA逛超市，恋爱传闻再次浮出水面，但双方的经纪公司再次否认恋情，称：「偶然同行，还有其他朋友。」



接著2019拍摄《爱的迫降》时，花絮中有人主张两人在桌子底下牵著手，从而引发恋爱传闻，但双方均表示：「不是事实。」在2011年1月D社爆料玄彬和孙艺真已经恋爱8个月的消息后，两人也承认恋爱，恋爱2年多后的2022年3月结婚，同年11月喜得贵子。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻