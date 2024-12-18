IU&少女时代Yuri因参加「先付款接力」活动遭抵制：罢买她们代言的产品

就因为给参加弹劾集会的民众们买咖啡、送食品，IU、少女时代Yuri等人遭到了部份人的抵制。

日前，IU和少女时代成员Yuri等知名艺人通过参与「先付款接力」活动表达了对参加弹劾集会民众们的支持，他们的这一举动却遭到部份网民的反对，宣称开始抵制他们代言的产品。韩国某论坛出现了一篇名为「目前正在迅速扩散的IU、少女时代抵制运动」的内容，相关内容显示某聊天群的成员表示：「这是IU代言广告的公司清单，全都开始抵制。」另一名成员则分享了一篇新闻，提到IU为参与弹劾集会的市民预付了面包和牛肉汤的费用，并补充道：「少女时代的Yuri也参与了。」相关言论揭示了他们发起对IU代言产品抵制的原因。



得知IU和Yuri参与「先付款接力活动」的消息后，聊天群成员纷纷表示：「参与抵制！」、「真是忍不住啊...... 我曾是IU的粉丝」、「要注销我的信用卡了」等，流露出失望的情绪。 聊天群的管理员感慨道：「虽然令人沮丧，但除了投票权或分享资讯之外，我无能为力，只能尽力说服更多中间派转向右派。 韩国20多岁的男性似乎是最大的受害者。 20多岁的男性吸引了全世界追韩剧的观众，而20多岁的女性却支持美国副总统贺锦丽（卡玛拉・哈里斯）的女权主义者，还引进了『4B运动』（不恋爱、不婚、不发生性行为、不生育）。 媒体又开始讨论『草食男』了，日本因长期通货紧缩，男性从『草食男』变成了『绝食男』，街头卖身的女性人数不断增加。」



看到相关内容后更多的网友表达了不满和批评：「就算他们抵制也没用吧」、「看样子平时好像花了很多钱在这些艺人身上一样」、「弹劾成功的话，20多岁的男性到底会有什么损失呢」、「这些极少数人毁了20多岁男性的形象」、「他们的自我意识膨胀得离谱」等。

本月14日，IU为了集会参与者预付了200份面包、100份年糕、200杯饮料以及200份牛肉汤，供民众按照先到先得的方式领取。 Yuri则在首尔汝矣岛的一家紫菜包饭店为粉丝们预付了紫菜包饭。 导演朴赞郁买下了位於汝矣岛的一家面包店内所有面包，分发给集会参与者，以此表达对集会参与者的支持。



얘들아

아이유 언니가 선결제 해둔

육전국밥 여의도역 점 선결제 100인분은 끝났어요!!

근데 어떤 외국인 분이 다시 선결제로 60인분 정도 걸어놨대!!!!!! 참고 하세요



ㅅㅊㅇ 아이유 여의도 국회 시위 국밥 선결제 pic.twitter.com/RDspI6hqtO — 두부 (@lovetofuzzang) December 14, 2024

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