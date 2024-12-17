不惧ADOR！NewJeans开新帐号，DANIELLE公开儿童时唱生日歌的影片庆贺闵熙珍生日

NewJeans成员DANIELLE，为前ADOR代表闵熙珍送上生日祝福。

12月16日NewJeans的DANIELLE透过团队的新社交帐号发布了一则影片，并写道：「生日快乐，代表大人，来自小Dazzi boo（小DANIELLE）。」影片是DANIELLE儿时唱生日歌的可爱画面，前ADOR代表闵熙珍点赞了此动态，看来虽然她以离开ADOR，仍与NewJeans成员们保持著紧密的关系。



此前，NewJeans宣布与ADOR解除专属合约，并开设了新社交帐号，开始积极与粉丝互动。11月27日，NewJeans在紧急记者会上表示，因ADOR未在收到存证信函后14天内纠正违约事项，他们已决定自11月29日午夜起正式解除与ADOR的专属合约，不再作为其旗下艺人活动。针对NewJeans的解约声明，ADOR於12月3日向首尔中央地方法院提起了「专属合约有效性确认诉讼」，希望法律明确合约仍然有效。



闵熙珍的生日祝福与点赞互动也让粉丝们猜测，她与成员们的关系或许未因合约纠纷而受到影响。NewJeans的未来发展备受关注！

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