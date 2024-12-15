被负面新闻缠身的刘亚仁&李炳宪主演电影《终极对弈》（胜负）终於要在明年初上映了！

这部电影因为「刘亚仁」而无法问世，如今终於要公开了！！

因涉嫌吸毒被拘留的人气演员刘亚仁主演的 Netflix 电影《终极对弈》（胜负），预计将於明年上半年在电影院上映。





业界一位相关人士向《Money Today》电视台（MTN）透露：「虽然确切的上映日期尚未确定，但以明年上半年为目标，制作公司、发行公司与多厅影院等相关单位正在就上映时间及条件进行讨论。」也就是观众最快可以在2025年初看到这部作品。

《终极对弈》是一部以韩国顶级围棋选手曹薰铉（李炳宪 饰）和李昌镐（刘亚仁 饰）师徒之间对决的真实故事为原型的电影。作品在疫情期间，因成功邀请到两位顶级演员出演，而顺利获得投资，於2020年底开机，并在2021年4月就完成了拍摄。当时，电影正准备与后期制作同步上映，但最终选择直接在 Netflix 上架，成为一个非同寻常的案例。原计划於2023年在Netflix公开的该电影，却又因今年2月主演刘亚仁涉嫌吸毒而延期公开。最终在今年9月，刘亚仁因吸毒被判处一年有期徒刑并当庭拘留，Netflix 决定暂时搁置该电影的公开计划。



刘亚仁出演的一系列作品，则因与其相关的争议，在一段时间内饱受困扰。例如由他主演的另一部电影《Hi.Five》也推迟上映，而今年4月勉强推出的Netflix剧集《末日愚者》，由於刘亚仁的戏份大幅缩减，成为一个「半成品」，最终口碑不佳，票房失利。在此情况下，如果《终极对弈》能在明年上半年上映，将成为刘亚仁因吸毒事件后，其演技首次通过大银幕公开的案例。



另一方面，刘亚仁因涉嫌反覆使用异丙酚、大麻等毒品，在今年9月一审中被判处一年有期徒刑，目前已提出上诉。二审的辩论程序将於下月24日结束，预计二审结果最快将於明年初出炉。

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