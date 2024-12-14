演员黄寅烨亚洲见面会首站即抵台！不断问大家「看得见我吗〜」超宠粉直接走上二楼看台与粉丝互动！

近期因电视剧《偶然成为家人》深受观众们喜爱的演员黄寅烨，於12月14日晚间在ZEPP与粉丝们见面，除了用心演唱歌曲献给粉丝外，更是对全场粉丝们相当贴心，时时刻刻为大家著想。

第一次来到台湾的黄寅烨，表示台湾有很多美食，而他也用深情眼神不断望著全场的粉丝们，还称赞大家都很美，一开场带来一首歌曲之后，黄寅烨接著坐在沙发上与粉丝们分享自己首度公开的照片，宠粉的他一直询问大家「看得见我吗？」担心粉丝被一些场地设备遮住，更要求工作人员拿垫子来将他垫高，好让后面的粉丝们也能清楚看见他。



黄寅烨公开随身物品的照片，大家可以看见有香水、剧本以及一整盒原子笔。他表示自己原本就很喜爱香水，如果有正在拍摄的作品，也会考量到作品中角色的性格而挑选合适的香水。他也携带著正在拍摄的作品《Dear X》，大家相当好奇剧中角色，不过黄寅烨只能透露剧中的角色名称以及合作的女主角是金裕贞，其他的都还是秘密，作品公开后请大家多多支持。



至於为什么要带一整盒原子笔呢？黄寅烨表示因为自己常常掉笔，带一两支自然是不够的，有时候突然有了灵感也必须随时写在剧本上面，另外还可以借给隔壁没带笔的演员，所以他索性一次携带一整盒12支笔。在拍摄现场附近吃到好吃的泡面料理，黄寅烨还自己回家尝试煮出那样的味道，问大家「很会做料理的男人大家觉得如何呢？」引发全场尖叫。



黄寅烨也抽出五位幸运粉丝与他重现剧中的名场面，考量到没能抽到的粉丝，他更是先向全场道歉，而粉丝中更是有一位男性粉丝，黄寅烨好奇地问「怎么不让给你女朋友上台？因为嫉妒吗？」想不到这位男粉丝回答「女朋友已经抽中亲笔签名了！」让黄寅烨觉得非常有趣，并且觉得自己拥有男性的粉丝让他相当自豪。



下半场黄寅烨更是直接从2楼出场，向看台区的粉丝们一一问候，近距离互动，之后再回到台上演唱歌曲，他表示因为2楼的距离太远了，所以他特别上去问候大家，不过1楼的粉丝们也表示想要有这样的福利，黄寅烨也说著「我不就正在看著大家吗？」接著还是继续安抚著1楼的粉丝们说「我知道〜我知道〜」非常宠粉。



之后黄寅烨戴上指定道具，进行许多可爱动作多连拍让粉丝们留念，更被要求重现《女神降临》中的跳舞桥段，面对粉丝们的要求，他除了照做以外，还告诉大家「你们知道我已经33岁了吧！」希望大家要考量到他的年纪来要求。粉丝们也要求他走下台更近距离的接触，黄寅烨也有求必应，在全场遵守秩序的状况下他直接在一楼绕场一周，还提醒粉丝「记得要与我四目相接喔！」相当宠粉，让粉丝们惊喜不已。

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