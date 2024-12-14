郑雨盛文佳庇「有炮没爱」被迫当爸，旧女友短暂分手已复合：「比起背叛感，更担心恋人」

郑雨盛上月被爆与模特文佳庇（文佳菲）未婚生子，回应称只会担起父亲责任、不会结婚，让很多人感到困惑。 昨日播出的tvN综艺节目《Free Doctor》里，业内人士透露出更多情史细节，证实了部份网友的猜测。

节目嘉宾之一安进勇（音）记者明确表示：「据我了解，他们两人没有交往过，也就是说没有相爱过。 因为不爱，所以不会结婚。」根据文佳庇（文佳菲）先PO小孩照片、郑雨盛等到新闻爆出才通过所属社进行回应的举动来看，两人应该是对於结婚与否等问题出现了无法调和的意见分歧。



另一位嘉宾表示结婚和生小孩确实应该分开看待，但大众对郑雨盛的好印象很难不打折扣。 很多人批评郑雨盛的原因之一是明明有女友还让其他女人怀孕，但据知情人透露，那段时间两人刚好短暂分手，且女友一早就知道小孩的存在，现在已经复合。 新闻爆出后，女友并没有感到背叛，反而对郑雨盛的状态感到担心。



节目中还更正了更多讯息：有人说郑雨盛女友是会计师、1998年生，网传的大头贴合照就是女友本人，但事实是女友与会计师毫无关联，也并非1998年出生、不是大头贴女主。



此外，还有多名网友PO出了收到郑雨盛DM的截图，而郑雨盛所属社对此没有否认、只说是演员私生活，与之前为难民发声的好形象形成鲜明对比，屡屡令公众好感崩塌。



节目嘉宾认为，郑雨盛或许早已对现在的状况做出了准备。 郑雨盛从2015年起连续9年担任联合国难民署亲善大使，多次表示除非联合国叫停，否则愿意一直担任下去。然而去年6月文佳庇（文佳菲）通知郑雨盛怀孕消息，去年7月郑雨盛就辞掉了亲善大使职位。 不仅如此，郑雨盛去年凭电影《首尔之春》出道29年以来第一次突破千万观影人次，却没有顺势接拍任何电视广告。



此外，韩媒Dispatch於11月24日报导称性感女模特文佳庇（文佳菲）新生儿的父亲是演员郑雨盛，双方去年6月已共享怀孕消息，但并没有以结婚为前提交往。 郑雨盛为儿子取了胎名，愿意承担作为父亲的责任。



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