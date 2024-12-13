GD新综艺阵容太梦幻！金秀贤&金高银&丁海寅&任时完&黄晸珉都做客《GD和朋友们》，BIGBANG太阳&大声也助阵

据韩媒，GD和《无限挑战》金泰浩PD合作的全新综艺节目暂定名《GD和朋友们》，嘉宾阵容除了昨日公开的曹世镐和郑亨敦之外，还有演员金秀贤、金高银、丁海寅、任时完、 黄晸珉，以及BIGBANG队友太阳和大声！

GD（G-Dragon，权志龙）和金泰浩PD通过《无限挑战》结缘，这次的综艺《GD和朋友们》是金泰浩创立的制作公司TEO推出的新作，以GD为中心邀请他的圈内好友们出演，采用短集形式，本月和下月拍摄，预计明年开播。



第一位嘉宾就是曾和GD拿过「年度最佳CP」奖的郑亨敦，目前已完成拍摄；曹世镐方面则表示已收到邀约，正在积极讨论。



今日有媒体公开了更多嘉宾名单，其中演员金秀贤和丁海寅、男团帝国之子出身的演员任时完，都和GD一样是1988年出生，让人十分期待同龄朋友之间的有趣互动。







至於黄晸珉和金高银是如何与GD结识，就更让人好奇背后的故事。





此外，太阳和大声作为GD队友也当然不会缺席，届时将再次看到BIGBANG完整体的温馨画面。



《GD和朋友们》目前正在积极讨论通过MBC播出，如果顺利，将是金泰浩PD三年前离开MBC后首次与「老东家」合作。

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