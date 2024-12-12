【韩网热门】朴宝剑2025 Season Greetings预告片公开，运动员造型帅爆！

朴宝剑所属社今日公开了2025年Season Greetings的第二支预告片《HERO FILM 2》，朴宝剑换上各项体育运动员的装扮，包括棒球、网球、足球、乒乓球、拳击、弓箭等等，展现出运动型男人的强烈魅力！

每一个瞬间都是艺术：



▽预告片：



韩国网友评论：

1. 要疯（positive）

2. 每一个造型和动作都帅到爆

3. 哇超有真实感，好像在拍电视剧

4. 是国家代表队的制服耶...

5. 拜托穿一次跆拳道服！

6. 棒球宝剑太帅了吧，所以这部剧何时开播

7. 能感受到他对待Season Greetings的认真和热情

8. 有必要做到这样吗？ 太赞了

9. 突然觉得国家队的制服很好看

10. 不愧是演员啊，连表情都完美，真的是Season Greetings的新世界

11. 太炸裂了！一个人把运动电影、青春剧、英雄电影全都拍了耶！那几个项目他都学会了，还像真正国家队一样呈现出来，太厉害了

12. 我想把这次的Season Greetings当作传家宝好好珍藏，将来作为陪葬品带走

13. 这不买不行了，感觉会是空前绝后的Season Greetings

14. 之前公开的第一支预告片也令人疯狂：



出处：https://theqoo.net/hot/3525265383

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