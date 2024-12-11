G-Dragon睽违8年再登「歌谣大战」！会不会与2NE1有合作舞台？

歌手G-Dragon再次登上「歌谣大战」的舞台。

11日，SBS电视台惊喜公布了「2024 SBS歌谣大战」的最终演出阵容，最引人注目的是G-Dragon的出演，阵容海报底部用醒目的绿色字体预告了他的登场。这是G-Dragon时隔8年再次参加「歌谣大战」，他上一次亮相还是2016年，本次将是他继「2024 MAMA」之后第二次出席音乐颁奖典礼。

粉丝们对G-Dragon的舞台充满期待。 近期他凭藉新歌《POWER》和《Home Sweet Home》掀起了热潮。 在「MAMA」上，他更是与BIGBANG队友太阳和大声完成了联合表演，让全体歌迷闪回BIGBANG活跃时期。



今年的「歌谣大战」共有29组艺人登台，其中包括了G-Dragon、SHINee Key、2NE1、NCT 127、NCT DREAM、Stray Kids、（G）I-DLE、ATEEZ、WayV、ITZY、Tomorrow X Together、李泳知、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、 NewJeans、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT、BABYMONSTER等。



「歌谣大战」是每年耶诞节期间举办的年末舞台，汇聚了一年来最炙手可热的顶级K-pop艺人，被誉为最大规模的耶诞节庆典活动。 今年的「歌谣大战」将於本月25日在仁川永宗岛的Inspire Arena举行，并通过SBS进行现场直播。

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