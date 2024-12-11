【韩网热门】网友热议aespa Winter、ENHYPEN梁祯元「热恋」：求放过，反正最后都会分手

女团aespa成员Winter与男团ENHYPEN成员梁祯元私下见面的照片曝光，引发热恋传闻。 不过双方经纪公司都火速否认，称「纯属无中生有」，SM娱乐更透露偷拍照片之人曾经以照片向公司勒索钱财，被公司拒绝后故意散播。

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aespa Winter&ENHYPEN梁祯元私下见面照被拍疑似恋情曝光？！ 双方经纪公司否认：偷拍者曾经以照片勒索钱财

韩国网友评论：

1. 别上传这些了，他们又没犯罪，真可怜，哪怕是事实又怎样？ 两人都很可爱，喜欢他们

2. 这就是私生照啊

3. 我觉得还蛮相配的

4. 管他们有没有谈恋爱，为什么要在这里区分谁更红一点???

5. 这是私生照啊，粉丝真可怜，突然看到不想知道的恋爱内容

6. 如果是真的话，还蛮值得庆贺的

7. 别再消费艺人的私生活了，就让他们好好恋爱吧

8. 比起他俩到底有没有交往，我觉得偷拍+录音更让人觉得可怕

9. 很意外，我以为Winter会喜欢高个子的男生

10. D社的本质和私生没有区别，只不过D社很懂行销，Winter倒是很让人意外啊

11. 我想说爱豆在现役时能不能别谈恋爱啊

12. 比起和奇怪的BJ交往，他俩在一起更好啊

13. 他俩对粉丝都很好，所以他们在一起我没有什么感觉

14. 让人意外的组合啊

15. 私生、跟踪狂，可怕

16. 第一次听说这个男团，去搜了名字，不是我认识的男团呢，所以没有太大感觉

17. 同龄人交往有什么关系???

18. 照片明显是偷拍的啊，被拍的人才是最可怜的

19. 看不出男生，但是Winter还蛮明显的，衣服和工作时的衣服就是同一件吧，很容易被认出

20. 有什么伤心的，Karina被爆交往的时候可是写了道歉文的

21. 不要管了，反正最后都会分手的

22. 同意楼上说的，就是就是，不要在意爱豆谈恋爱啦

23. 都遮得这么认真了，就当作不认识他们吧

24. 只有同队队友被D社揭发，因为HYBE和D社穿一条裤子（BELIFT LAB为HYBE旗下公司）

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