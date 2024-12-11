G-Dragon睽違8年再登「歌謠大戰」！會不會與2NE1有合作舞台？

歌手G-Dragon再次登上「歌謠大戰」的舞台。

11日，SBS電視台驚喜公佈了「2024 SBS歌謠大戰」的最終演出陣容，最引人注目的是G-Dragon的出演，陣容海報底部用醒目的綠色字體預告了他的登場。這是G-Dragon時隔8年再次參加「歌謠大戰」，他上一次亮相還是2016年，本次將是他繼「2024 MAMA」之後第二次出席音樂頒獎典禮。

粉絲們對G-Dragon的舞台充滿期待。 近期他憑藉新歌《POWER》和《Home Sweet Home》掀起了熱潮。 在「MAMA」上，他更是與BIGBANG隊友太陽和大聲完成了聯合表演，讓全體歌迷閃回BIGBANG活躍時期。



今年的「歌謠大戰」共有29組藝人登台，其中包括了G-Dragon、SHINee Key、2NE1、NCT 127、NCT DREAM、Stray Kids、（G）I-DLE、ATEEZ、WayV、ITZY、Tomorrow X Together、李泳知、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、 NewJeans、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT、BABYMONSTER等。



「歌謠大戰」是每年耶誕節期間舉辦的年末舞台，彙聚了一年來最炙手可熱的頂級K-pop藝人，被譽為最大規模的耶誕節慶典活動。 今年的「歌謠大戰」將於本月25日在仁川永宗島的Inspire Arena舉行，並通過SBS進行現場直播。

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