【韩网热门】K-Pop追星族原本就是抗议示威专业团体

因为追星的历史就是事件爆发和示威总攻，早已具备相关技能，例如给娱乐公司送花圈和卡车、分成支持6人团或7人团等不同派别、在网上和线下发起要求特定成员退团的示威活动，还有永远记住爆雷事件、用语言揍人、揪内鬼、过滤无良宣传等等..... 肉搏战也不是不行，但因为时代变了，K-Pop追星族正在努力克制kkk

不知不觉间，K-Pop追星族已经成为抗议示威的专业团体，只是其他世代不了解罢了。

难怪感觉参加示威活动蛮有趣的...



韩国网友评论：

1. 身为追星族的我，某天睁开眼变成了运动圈Ace？

2. 示威、投票、总攻全能型人才

3. 难怪感到熟悉，这就是我的日常啊

4. 没错，追星族对於总攻、投票、全部出席都有强烈渴望kkk

5. 从一代团的沉默示威开始，一直培养到现在...

6. 那些糟糕的欧巴和娱乐公司让我们变得强大

7. 原来我从小学就是有工作经验者了！？

8. 看清楚吧，追星族的执著和坚韧聚在一起会发生什么事，fan girl是不会疲惫的

9. 追星族体力很好，非常团结，有属於自己的沟通管道，因为遭受过很多不公待遇而精神强悍，人渣只会让我们的战斗欲上升

10. 送给娱乐公司的花圈都惨遭无视，他们只觉得香喷喷。 反而是送给政客的花圈被他们毁坏了、看起来很受打击的样子，居然能收到反馈，真的令人兴奋kk



11 传真总攻、邮件总攻我都做过耶，原来这就是示威kkk

12. 追星族可以为了投票创建100个ID，传100条简讯也只不过几分钟的事

13. 而且多才多艺，拍影片、拍照、做周边，什么都会kkk

14. 追星族甚至会在电视、报纸、地铁刊登广告

15. 有人要募款送卡车吗？ 我要资助kkkhh

16. 追星族总是在提出疑问和抗议、发表声明，还经常制作各种东西、组织活动，与持不同意见的群体在共存与对抗之间反覆循环。 只是内容不同而已，这些事早就一直在做了

17. 准备充分的神秘专业示威人士kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3522681952

图源：

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