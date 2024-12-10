人气网漫《再婚皇后》翻拍电视剧！申敏儿＆李钟硕收到提案，有望饰演「皇后娜菲尔＆王子海因里」

这个电视剧版「娜菲尔」和「海因里」的选角好像可以期待一下！

《再婚皇后》是根据同名人气浪漫幻想网路小说改编的电视剧，由於小说非常受欢迎，之后又推出网路漫画。讲述东大帝国完美的皇后娜菲尔，在得知皇帝丈夫想让情妇成为皇后后选择离婚，并决定「如果不能在这个地方当皇后，就在别的地方成为皇后」而展开的故事。



《再婚皇后》自从决定确定电视剧化后，选角就备受关注。日前传出申敏儿将出演女主角，今日（10）有韩媒报导，李钟硕将出演男主角，双方的经纪公司皆回应：「收到出演提案，正在讨论中。」

申敏儿有望饰演完美皇后、受到邻国皇帝青睐的「娜菲尔」。有著「浪漫喜剧女王」的称号的申敏儿，今年通过《因为不想吃亏》「孙海英」一角，以特有的魅力再次俘获观众的心，能否通过《再婚皇后》再展新魅力，也让许多剧迷相当期待！



李钟硕有望饰演「海因里」一角，他是拥有可以与东大帝国相媲美的经济实力，国力的西王国王子和王位继承权者。他迷上了「娜菲尔」，想让他成为皇后，与她志同道合，结下了夫妻之缘。而李钟硕继新剧《瑞草洞》之后，又收到《再婚皇后》提案，期待接下来可以看到他的很多作品啊！



另外，电视剧《再婚皇后》由赵秀沅导演执导，赵秀沅导演过去曾与李钟硕合作过《听见你的声音》、《皮诺丘》等人气电视剧。

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