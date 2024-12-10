朴宝英&李栋旭勇敢发声，支持民众抗议：希望温暖的春天快点到来！

韩国民众要求弹劾尹锡悦总统的「烛光集会」吸引了估计约100万人参加，其中不乏演艺圈明星，一些人直接冲在第一线，也有部份艺人以文字的方式表达了支持，并关心参加集会的粉丝们。

演员朴宝英关心在寒冷天气中参加集会的粉丝，她在网路上留言：「今天也要平安度过一天，天冷了，记得裹得暖暖地出门喔。 注意安全，小心车辆和人群。」她还表示：「今天特别冷，希望温暖的春天快点到来，这是个想给大家拥抱的日子。」



高旻示也在IG上发布了一条带有蜡烛表情符号的简短信息「3点」，以此呼吁粉丝参加当日下午3点开始的烛光集会。



李栋旭通过粉丝互动平台为粉丝们打气，引用了乐队Scorpions的《变革之风》（Wind of Change）中的一句歌词，并表示：「大家加油，天气很冷，记得穿暖，春天一定会到来。」





이동욱 지금

버블에서 wind of change 노래 올림

변혁의 바람 임.

가사 봐 제발. pic.twitter.com/AmVHFLrGKN — 낑깡 (@__kkanggun) December 7, 2024

演员李天熙分享了一张国民力量党议员离开国会会场的照片，并附文表示：「真丢脸，太丢人了。」而演员高我星则写下：「不是因为讨厌韩国，而是因为要拯救韩国。」同时公开了一张在车内拍摄的汝矣岛风景照片。



歌手李升焕则发文批评：「国民力量党的议员们，看到你们自甘成为叛国行为共犯的模样，真是印象深刻。 你们应该感到骄傲吧？ 可以直接背弃近80%希望总统弹劾的民意，拥有这样的权力应该令你们自豪又满足吧？ 反正对你们来说，历史的审判算不了什么，现世的权力才是最重要的，即使百姓受难、生命逝去，你们可能也会想『你们又能怎样？』」

此外，包括B1A4成员孔灿&CNU、SHINee温流、ZEROBASEONE朴干旭、NMIXX圭珍、ITZY彩领，歌手李升润、朴慧京，演员李太彬、姜娜言、南基亨，郑灿等人，也以直接或间接方式表达了对尹锡悦总统戒严事件及弹劾案否决的抗议，并为粉丝们加油鼓励。

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