TWICE亲自揭秘出道10年的长寿秘诀！队长志效自爆：曾和定延拳头相向

今年出道10周年的女团TWICE，分享了她们在练习生时期甚至发生过拳脚相向的趣事。

日前TWICE作为嘉宾出演了KBS 2TV《The Seasons - 李泳知的彩虹》，公开了透露了她们能够长久维持人气的秘诀。TWICE带来了一场组合经典曲目的串烧舞台，包括〈YES or YES〉、〈What is Love？〉、〈CHEER UP〉、〈LIKEY〉、(KNOCK KNOCK〉以及〈Heart Shaker〉等，让观众大饱耳福。

节目主持人李泳知表示：「这是我第一次见到你们九位，果然有一种压倒性的感觉。」并赞扬TWICE的整体表现。 随后TWICE分享了作为出道10年的女团，一路走来的心情与感悟。



李泳知问道：「你们已经出道10年了，感觉应该比家人还要熟悉彼此。 一起度过这么长的时间是什么感觉？」多贤回答：「即使什么都不说，只要彼此在身边，就能感受到依靠。」李泳知接著询问是否有过冲突，Momo回答：「我们真的不吵架。」引发了惊讶。没想到娜琏听完立即反驳：「也有吵过架。」引发全场笑声。 她补充说：「吵架是正常的，我觉得吵架能让关系更加牢固。 我们确实有过意见分歧。」

队长志效则透露：「练习生时期，我还和定延打过架。我们之间会把话都说开。 甚至在群聊里也会有很多交流，这是我们能保持良好默契的秘诀。」



最后，TWICE介绍了她们的新迷你专辑《STRATEGY》，并透露专辑的英文主打歌得到了美国饶舌歌手Megan Thee Stallion的参与，令人倍感期待。

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